» ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات

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تحقيق

سرقة

ضبط

سيارات

تمكنت الأجهزة الأمنية فى محافظة قنا، اليوم، من ضبط تشكيل عصابى مكون من شخصين متخصص فى سرقة السيارات محافظات الصعيد وتقطيعها وبيعها أجزاء، بمركز نقادة.

تلقى اللواء مجدى القاضى، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بتمكن كل من النقيب محمد السنوسى، رئيس مباحث مركز قنا، والعميد أيمن الروبى، رئيس فرع البحث الجنائى بجنوب قنا من ضبط تشكيل عصابى متخصص فى سرقة السيارات وتقطيعها وبيعها فى قرية المحروسة بمركز قنا بعد سرقتها من محافظات الصعيد.

وكشفت التحريات أن أجهزة الأمن ألقت القبض على كل من: "محمود.م.ع" مسجل خطر وعليه 27 قضية سرقة سيارات بالإكراه، و"محمود.م.أ" مسجل خطر وشهرته محمود العبد، ومتهم فى 22 قضية سرقات، وبالفحص عثر على سيارتين مسروقتين قبل تقطيعها وبيعها أجزاء.

تحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.


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