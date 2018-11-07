» ضبط مهندس أثناء تقاضيه 3 ملايين جنيه رشوة

07 نوفمبر 2018 - 09:31 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، من إلقاء القبض على مهندس بحى جنوب أسوان أثناء تقاضيه رشوة من أحد المنفذين لمشروع كبير بالمحافظة.

وكانت معلومات تفيد بطلب مدير الإدارة الهندسية بحى جنوب مبلغ مالى وقدره ثلاثة مليون جنيه كرشوة لتسهيل إجراءات أحد المشروعات المنفذة بالمحافظة.

وبعد المراقبة وتسجيل مكالمات وإجراء التحريات اللازمة وتقنين الإجراءات تم ضبطه متلبسا أثناء تقاضيه مقدم الرشوة وبرفقته الوسيط بين الطرفين.