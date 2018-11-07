ضبط عصابة لترويج المحررات الرسمية المزورة بـ"فيس بوك"

07 نوفمبر 2018 - 09:34 م

تمكنت الإدارة العامة لنظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من ضبط شخصين لقيامهما بالترويج للمحررات الرسمية المزورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام مستخدم الحساب المسمى بـ "شهادات خبرة موثقة" بنشر مشاركات مفادها قدرته على تزوير شهادات خبرة موثقة للسفر خارج البلاد، وكذا قدرته على تزوير شهادات جامعية، وذلك نظير مبلغ مالي.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "علي.س"، حاصل على بكالوريوس هندسة، 32 سنة، مقيم بمدينة كوم حماده بمحافظة البحيرة، "هشام.أ"، 25 سنة، حاصل على بكالوريوس علوم وتربية،" ومقيم بذات الناحية.

وبتقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم استهداف المتهمين وضبطهما بمحل إقامتهما، وبالتفتيش تم ضبط "هاتفين محمول، لاب توب، طابعة ألوان، وبفحص المضبوطات تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات المشار إليها، والعديد من المحادثات يقوم فيها المتهمين بالاتفاق على تزوير شهادات خبرة لأشخاص مختلفة مقابل الحصول على مبالغ مالية منهم.

كما تبين وجود 7 شهادات خبرة منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة كاملة البيانات و4 بيان نجاح لشهادة التعليم الأساسي بأسماء مختلفة منسوب صدورها لجهات تعليمية مختلفة و5 بيان نجاح ممهورة بخاتم شعار الجمهورية وأختام لجهات تعليمية مختلفة.

وباستكمال الفحص تبين وجود صور لخاتم شعار الجمهورية متمثلة في عدد من الجهات الحكومية.

وقالت التحقيقات إنه بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وقرر الأول قيامه باستغلال طبيعة عمله بإحدى شركات قطاع الأعمال مما سهل له فرصة الحصول على النماذج المضبوطة المدموغة بخاتم شعار الجمهورية، وقام بمعالجتها إلكترونيا لإعادتها للاستخدام في تزوير الشهادات المشار اليها وقيام الثاني بالتواصل هاتفيا ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي للترويج والاتفاق مع الراغبين في الحصول على محررات مزورة نظير مبالغ مالية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.