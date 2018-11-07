بالفيديو.. وادي دجلة يكتسح الإسماعيلي بثلاثية

07 نوفمبر 2018 - 09:50 م

حقق فريق وادي دجلة فوزًا ساحقًا على الإسماعيلى، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأربعاء، على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الــ13 بمسابقة الدوري العام.

أحرز أهداف الإسماعيلي كل من محمد جمال بوبو ودودو الجباس وكريم ممدوح فى الدقيقة 4 و82 و85، بينما سجل هدف الإسماعيلي الوحيد كريستوفر ميندوجا فى الدقيقة 42.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد الإسماعيلى عند 13 نقطة في المركز الحادى عشر، فيما صعد وادى دجلة المركز إلى المركز العاشر برصيد 14 نقطة.