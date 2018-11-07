القصة الكاملة للصراع بين «حمو بيكا» و«مجدي شطة»

07 نوفمبر 2018 - 09:57 م

بعد إثارته للجدل منذ ظهوره على الساحة، وتصدره لتريند "يوتيوب" متفوقًا على عمرو دياب وشيرين، أثار المطرب الشعبي حمو بيكا الجدل من جديد بدخوله في منافسة شرسة مع المطرب الشعبي مجدي شطة على إقامة الحفلات الشعبية و"سرقة الجماهير"، وذلك بعد أن أعلن دعوته لحضور حفل شعبي بالإسكندرية بالمجان في حضور كثير من المطربين من بينهم شطة.

وعقب إعلان "بيكا" عن حفل الجمعة 9 نوفمبر 2018 بالإسكندرية، خرج "شطة" في فيديو له ينفي علمه بأي تفاصيل عن الحفل متهمًا "بيكا" بالتحايل لسرقة معجبيه وضمه إلى صفوفه قائلا:"بيكا عمال يقول أنا جايب مجدي شطة في حفلة يوم الجمعة وأنا عندي شغل هنا في المطرية أصلا.. الناس اللي رايحه حفل حمو بيكا من أجلي أنا مش رايح.. بيكا كان بيقول كده علشان يلم الفانز بيتاع الناس.. أنما انا مش رايح الحفلة".

من جانبه، هاجم حمو بيكا والمشاركين معه في الحفل "شطة"، مبررين دعوته بأنه كان سوء تفاهم، لافتين إلى أنهم لا يعرفونه، وقال المطرب فلفل أسمر، أحد المشاركين في الحفل: "ملكش في الطيب نصيب يا شطة.. دا انت اللي كنت هتتصيت.. كل الناس اللي جاية ناس محترمة وبتقدم فن.. مستنيين كل الناس اللي جايه حفلتنا ومتشغلوش بالكم بأي حاجة".

ورد "شطة" في مقطع فيديو جديد على الواقعة، قائلًا: أنا مش رايح الحفلة.. أنا جمهوري غالي عليا ومينفعش أشحططه وأوديه إسكندرية"، مطالبًا معجبيه بعدم الاستماع لـ"بيكا" أو الذهاب إلى الإسكندرية لحضور الحفل.

وأعلن مجدي شطة دخوله في منافسه مع "بيكا" بإقامة حفل كبير في المطرية، قائلًا: "انتظروني أسبوعين أو ثلاثة وأنا هعملكم حفلة هنا في المطرية.. هيا كده بدأت والكلام خلصان بشياكة.. ولو فيه منافس أنا موجود".

