الغيطي: الاخوان وراء محاولة الوقيعة بين مصر وتونس

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محمد الغيطي
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اعرب الإعلامي محمد الغيطي، عن استيائه ما تعرض له رئيس أحد الأندية الشهيرة في مصر من مقلب في أحد القنوات التونسية.

وتسائل الغيطي عبر تقديمه برنامج "صح النوم"، المذاع على قناة LTC :" لماذا يتم السخرية من رئيس النادي أو نادي مصر كبير على شاشة التلفزيون التونسي؟".

وتابع:" ما حدث غير لائق، ويعد حالة فردية خارج السياق العام للإعلام التونسي".

واستطرد قائلًا: "لا استبعد أن من وراء هذا البرنامج الساخر الإخوان يريد الوقيعة بين مصر وتونس".


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