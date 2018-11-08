نجم الزمالك على أعتاب الانضمام للأهلي

08 نوفمبر 2018 - 05:22 ص

كشفت مصادر عن الوجهة المقبلة لباسم مرسي - مهاجم الزمالك - الذي اقترب من فسخ تعاقده مع نادي لاريسا اليوناني .



وأشارت المصادر إلى وجود اهتمام متزايد داخل النادي الأهلي بضم اللاعب وبخاصة بعد قيام أحد مسؤولي الأحمر بدراسة عقد "باسم مرسي" مع الزمالك لإيجاد ثغرة فيه تتيح انتقاله للقلعة الحمراء .



ويتبقى في عقد "مرسي" مع الزمالك موسمين ، حيث ينتظر مسؤولو الأهلي - في حال عدم إيجاد ثغرة في العقد - موقف الزمالك من اللاعب تمهيدًا للتعاقد معه.



