  • الخميس 08 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:13 ص
بحث متقدم
حمزاوي

حمزاوي يخرج ببيان ناري للدفاع عن ابنته ضد خبر مسيء لها

الأهلي و الزمالك

نجم الزمالك على أعتاب الانضمام للأهلي

محمد الغيطي

الغيطي: الاخوان وراء محاولة الوقيعة بين مصر وتونس

بائعة الخضار

بائعة خضار دمياط تروي تفاصيل الواقعة

حمو بيكا ومجدي شطة

القصة الكاملة للصراع بين «حمو بيكا» و«مجدي شطة»

شعار الإخوان

«أبوحامد» يثير الجدل بقانون فصل «الإخوان»

الرئيس السيسي

8 تعديلات مقترحة على قانون الجمعيات الأهلية

ترامب

ترامب: سأعلن «موقف قوي» من مقتل خاشقجي خلال أيام

شباب الإخوان (أرشيفية)

انفراد.. شباب الإخوان يطلبون وساطة إسلاميين للتصالح مع الدولة

ابوتريكة

شاهد.. 5 أهداف لا تنسى في مسيرة «أبوتريكة»

حمزاوي يخرج ببيان ناري للدفاع عن ابنته ضد خبر مسيء لها

آخر الأخبار

حمزاوي
حمزاوي

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

البيان 29 للقوات المسلحة حول العملية الشاملة سيناء 2018

#

شاهد.. تصريح ناري لـ"ريهام سعيد" فى أول ظهور لها

#

شاهد.. اتهام سما المصرى بالشذوذ الجنسى

#

تعويضات الفضائح الجنسية تكلف الكنيسة 3.8 مليار دولار

أحمد حلمي

عمرو حمزاوي

استنكر البرلماني السابق وأستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوي تداول خبر يخص ابنته باعتبارها ضمن أبناء المشاهير الذي سافر آباؤهم خصيصًا إلى أمريكا لولادتهم هناك تمهيدًا لحصولهم على الجنسية الأمريكية .

و استعرض التقرير بعض أبناء المشاهير الذين حصلوا على الجنسية الأمريكية مثل "آدم" نجل تامر حسني ، و "سليم" نجل أحمد حلمي ، ومن ضمنهم أتى اسم "ناديا" - نجلة حمزاوي - باعتبارها حاصلة على الجنسية الأمريكية.

و رد "حمزاوي" على الخبر قائلًا: "ناديا اتولدت في مصر، في مستشفى مصر الدولي في حي المهندسين بمحافظة الجيزة، وما عندهاش غير الجنسية المصرية والباسبور المصري".

وطالب حمزاوي وسائل الإعلام التي نشرت هذا الخبر غير الصحيح بتوخي الدقة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مَنْ يجرؤ على نقد التاريخ الإسلاميّ؟!

محمود سلطان

نهائي العملاقين

فراج إسماعيل

مصر والكويت تعاون وشراكة..

حسام فتحي

الرهان

عبد الرازق أحمد الشاعر

زيارتان مريبتان مشؤمتان..وذكريات (تان تان)

د. هشام الحمامي

الإلحاد ليس خيارًا عالميًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» معلمة بالمنوفية تصيب طالبًا بجرح في وجهه لأنه "أمسك المصحف"
» شاهد .. صرصور يلعب "الكاراتيه" يهزم دبور في معركة شرسة
» هذه فوائد مشروبات الطاقة في جسمك
» واشنطن: مستعدون لشطب السودان من قائمة الإرهاب
» سجن المعلم المتحرش 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه
» صورة.. رسالة محمد صلاح لـ«أبوتريكة»
» بالفيديو.. جماهير الأهلي تدعم الفريق قبل موقعة «رادس»
» ضبط مهندس أثناء تقاضيه 3 ملايين جنيه رشوة
» ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات
» مصر تطلب استعادة حجر رشيد من المتحف البريطاني
» عقوبة تأديبية لمسئول بالكهرباء

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • ظهر

    11:44 ص

  • فجر

    04:56

  • شروق

    06:21

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:06

  • عشاء

    18:36

من الى
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي
قمامة