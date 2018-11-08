حمزاوي يخرج ببيان ناري للدفاع عن ابنته ضد خبر مسيء لها

08 نوفمبر 2018 - 06:34 ص

استنكر البرلماني السابق وأستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوي تداول خبر يخص ابنته باعتبارها ضمن أبناء المشاهير الذي سافر آباؤهم خصيصًا إلى أمريكا لولادتهم هناك تمهيدًا لحصولهم على الجنسية الأمريكية .



و استعرض التقرير بعض أبناء المشاهير الذين حصلوا على الجنسية الأمريكية مثل "آدم" نجل تامر حسني ، و "سليم" نجل أحمد حلمي ، ومن ضمنهم أتى اسم "ناديا" - نجلة حمزاوي - باعتبارها حاصلة على الجنسية الأمريكية.



و رد "حمزاوي" على الخبر قائلًا: "ناديا اتولدت في مصر، في مستشفى مصر الدولي في حي المهندسين بمحافظة الجيزة، وما عندهاش غير الجنسية المصرية والباسبور المصري".



وطالب حمزاوي وسائل الإعلام التي نشرت هذا الخبر غير الصحيح بتوخي الدقة.



