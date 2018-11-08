» معلمة بالمنوفية تصيب طالبًا بجرح في وجهه لأنه "أمسك المصحف"

08 نوفمبر 2018 - 06:46 ص

أقدم ولي أمر على تحرير محضر ضد معلمة في مدرسة خاصة بالباجور - منوفية - بعد قيامها بضرب نجله بمسطرة على وجهه لأنه أمسك المصحف ولم يضعه على الديسك مثلما طلبت .



وأكد الوالد أنه تلقى اتصالًا من والدة الطفل تفيد بإصابة نجله بحالة انهيار بعد الضربة التي تلقاها من مُدرسته والتي أدت إلى جرح في وجهه ونُقل على إثرها لمستشفى الباجور لإعداد تقرير طبي .

وأشار الأب إلى أن المُعلمة المعتدية على نجله متخصصة في تدريس القرآن وتُدعى "منال . ج. م" ، مؤكدًا أنه ذهب لمدير المدرسة لإطلاعه على الأمر ، فما كان من المدير سوى أن أكد على حقه في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المعلمة المذكورة.



وحرر الوالد محضر عنف في قسم الباجور برقم 84 أحوال بتاريخ اليوم الأربعاء، 7 نوفمبر 2018.

