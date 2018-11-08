نادي الزمالك اللي بتسخروا منه عنده بطولات قد أندية تونس كلها

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رئيس نادي الزمالك

قناة تونسية

شن سيد عبد الحفيظ - المذيع بقناة الأهلي الرسمية - هجومًا شرسًا على قناة تونسية بعد سخريتها من رئيس نادي الزمالك .

وقال "عبد الحفيظ" في برنامجه: "سواء كنت أهلاوي أو زمالكاوي بنيجي على بعض شوية ونهزر سوا فاحنا في مصر مفيش مشكلة .. اللي حصل مع رئيس نادي الزمالك عيب .. احنا نكسب ماتش هما يكسبوا ماتش مش مشكلة في النهاية كلنا مصريين".

وأضاف: "نادي الزمالك اللي بتتكلم على رئيسه دة واخد بطولات أفريقية أكتر من الأندية التونسية مجتمعة ".

الفيديو:


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