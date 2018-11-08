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شركة تجبر موظفيها على أكل الصراصير لعدم تحقيقهم "التارجت"

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بول أصفر يشربه الموظفون
بول أصفر يشربه الموظفون

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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تعذيب موظفين بشركة صينية

حكمت محكمة صينية بحبس مسؤولين بشركة بعد قيامهم بإجبار موظفين فشلوا في تحقيق المبيعات المستهدفة على أكل الصراصير وشرب البول .

وبدأت الشرطة تحقيقاتها بعد تداول مقاطع فيديو تظهر موظفين يُجْلدون بحزام ويشربون سائلا أصفر اللون.

كما زعمت منشورات بمواقع للتواصل الاجتماعي أن الموظفين أُمروا بأكل صراصير إذا لم يحققوا المبيعات المستهدفة.

وأفادت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" بأن ثلاثة مدراء بالشركة حكم عليهم بالسجن من خمسة إلى 10 أيام.

ويظهر مقطع فيديو تداوله عدد كبير من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي الصيني "ويبو" موظفا يقف وسط دائرة من الأشخاص وهو ويُجْلد بحزام.

ويمكن رؤية موظفين آخرين، قيل إنهم يعملون في الشركة المتخصصة في ترميم المنازل بمدينة قويتشو بشرق الـصين، وهم يشربون سائلا أصفر اللون من أكواب بلاستيكية فيما يسدون أنوفهم.

كما تظهر لقطات لشاشات ما قيل إنه رسائل من مدراء بالشركة تحمل تهديدات للموظفين بأن ضعف الأداء سيواجه بأكل الصراصير.

ووفقا لتقارير إعلامية، شملت أشكال الإهانة والعقاب الأخرى في الشركة شرب ماء المرحاض والخل وحلق رأس الشعر.

وذكرت تقارير أن الشركة عجزت عن دفع رواتب الموظفين خلال الشهرين الماضيين، وأن الموظفين كانوا خائفين من التحدث خوفا من إمكانية خسارة رواتبهم إذا استقالوا.

وألقت الشرطة في مدينة تسونيي التابعة لمقاطعة قويتشو القبض على ثلاثة مدراء. وقضت المحكمة لاحقا بسجنهم.

وهذه أحدث حلقة في سلسلة حوادث استخدمت فيها شركات صينية طرقا غير مألوفة لمعاقبة موظفيها وإهانتهم، وكذلك تشجيعهم.

وذكرت تقارير سابقة أن ثمة حالات لموظفين يصفعون بعضهم بعضا في حفل للشركة لتحفيزهم، وآخرين أجبروا على الزحف في طريق عام أو تقبيل صناديق القمامة كعقاب أو لتعزيز روح الفريق.


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