بالصور.. صدور العدد الأول من مجلة رياضية المعاهد

08 نوفمبر 2018 - 07:53 ص

أصدر النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي وتحت الإشراف العام لـ السيد عطا وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع التعليم وأحمد أبو المحاسن مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب العدد الأول من مجلة رياضية المعاهد.

وتنفرد المجلة بنشر الأخبار الرياضية الخاصة بالأنشطة المركزية والقمية التي تنظمها الإدارة وتشارك بها المنتخبات الرياضية المختلفة وأخبار الرياضة بالمعاهد التي تشارك بالأنشطة الرياضية إشراف إدارة النشاط الرياضي وإعداد ا. أميرة محسن المنسق الإعلامي.







