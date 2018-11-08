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إدوارد سنودن يكشف مفاجأة جديدة عن مقتل خاشقجي

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خاشقجي
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وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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جمال خاشقجي

إدوارد سنودن

كشف إدوارد سنودن - الموظف السابق في المخابرات الأمريكية - عن تورط شركة "NSO Group Technologies" في مقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي.

وقال إن قتلة خاشقجي استخدموا برنامجا إلكترونيا معنونا باسم "Pegasus" وخاصا بتنفيذ عمليات التجسس للتنصت على اتصالات قام بها الصحفي السعودي "بحسب روسيا اليوم".

وأضاف: "يمكن أن البعض منكم سمع عن الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي دخل قنصلية السعودية وتم خنقه على الفور هناك... كيف جرى التخطيط لهذا الأمر وكيف حصل ذلك؟... السعوديون علموا بأنه كان ينوي القدوم إلى القنصلية لأنه اتفق على عقد لقاء هناك.. لكن كيف كشفوا عن مخططاته ونواياه؟".

وأشار سنودن إلى أن الذين شاركوا في عملية قتل خاشقجي تمكنوا من جمع معلومات ضرورية عن الصحفي من خلال التجسس على "أحد أصدقائه الذي يقيم منفيا في كندا".

وتابع سنودن: "يكمن الواقع في أنهم تنصتوا على شخص من الدائرة الصغيرة لأصدقائه الذين اتصل بهم مستغلين برمجية متطورة".

ولفت الاستخباراتي الأمريكي السابق إلى أن الحديث يدور عن شركة "NSO"، وأوضح أنها "تعمل على تطوير آليات الاختراق الإلكتروني"، واصفا إياها بأنها "الأسوأ من الأسوأ في المجال".

وأكد سنودن أن هذه البرمجية "لا تستخدم فقط للقبض على المجرمين ومنع الهجمات الإرهابية وإنقاذ حياة الناس، وإنما أيضا لكسب الأموال".

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