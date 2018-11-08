» قصة الفنان الذي وضع والدته بدار مسنين واعترف بخيانة زوجته

أحمد عادل شعبان
ما يزال الفنان السوري ماكسيم خليل يثير الجدل بتصريحاته من حين لآخر ، وحل أمس عيد ميلاد "ماكسيم" الـ 41 ..
وفيما يلي بعض المعلومات عنه
- أمه روسية و والده سوري
- اعترف بخيانة زوجته يارا خليل أثناء زواجهما ، مؤكدًا أنه تزوجها لملء الفراغ الذي حدث بعد وفاة والده وأن زواجه منها كان خطئًا .
- انحاز للثورة السورية في بدايتها وفرح بخسارة منتخب سوريا في تصفيات كأس العالم ، مؤكدًا أنه لا يريد احتساب هذا الانتصار الرياضي لبشار الأسد.
- وضع والدته في دار للمسنين بدمشق
- استقر في بيروت بشكل نهائي نظرًا لخوفه من العودة لسوريا
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