» قصة الفنان الذي وضع والدته بدار مسنين واعترف بخيانة زوجته

08 نوفمبر 2018 - 08:34 ص

ما يزال الفنان السوري ماكسيم خليل يثير الجدل بتصريحاته من حين لآخر ، وحل أمس عيد ميلاد "ماكسيم" الـ 41 ..



وفيما يلي بعض المعلومات عنه



- أمه روسية و والده سوري



- اعترف بخيانة زوجته يارا خليل أثناء زواجهما ، مؤكدًا أنه تزوجها لملء الفراغ الذي حدث بعد وفاة والده وأن زواجه منها كان خطئًا .



- انحاز للثورة السورية في بدايتها وفرح بخسارة منتخب سوريا في تصفيات كأس العالم ، مؤكدًا أنه لا يريد احتساب هذا الانتصار الرياضي لبشار الأسد.



- وضع والدته في دار للمسنين بدمشق



- استقر في بيروت بشكل نهائي نظرًا لخوفه من العودة لسوريا



