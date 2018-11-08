ترامب لمراسل CNN: "أنت فظيع ووقح"

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مراسل

ترمب

هجوما

وقح

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومًا على مراسل شبكة CNN الأمريكية، أثناء كلمته عقب التجديد النصفي لانتخابات الكونجرس.

وقال ترمب لصحفي الـCNN : "أنت شخص مستفز.. أنت عار على القناة التي تعمل فيها".

جاء هذا بعد أن وجه المراسل سؤالاً للرئيس الأمريكي، حيث ثار ترامب وأجاب: "اجلس مكانك.. هذا يكفي هذا يكفي.. أنت شخص مستفز.. أنت عار على القناة التي تعمل فيها".

وأضاف مكملاً هجومه: "أنت عدو للناس.. CNN تعرض أخبارًا مزيفة.. لست قلقًا من أي شىء يتعلق بتحقيقات روسيا لأنها خدعة".

وواصل ترامب هجومه قائلا: "يجب أن تخجل قناتك من نفسها لأنها جعلتك تعمل في القناة.. أنت شخص وقح وفظيع.. طريقة معاملتك للناس فظيعة".

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