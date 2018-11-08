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إيتو يكشف عن نصيحته لـ"صلاح" التي غيرت مسيرته

الرياضة

صلاح وإيتو
صلاح وإيتو

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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صلاح

إيتو

كشف نجم برشلونة السابق صامويل إيتو تفاصيل النصيحة التي وجهها لنجمنا المصري محمد صلاح قبل سنوات.

وقال إيتو في تصريحات لقناة الكأس: "أتمنى أن يتذكر ذلك اليوم الذي كنا فيه معا في ملعب ستامفورد بريدج في غرفة الملابس، وخلال المباراة كان أداؤه في الشوط الأول مخيبا للآمال، وطلبت منه أن يتحلى بالصبر وقلت له (أنت لاعب جيد، وستصبح لاعبا كبيرا)".

وأضاف "صلاح اليوم بصدد التحول إلى ذلك اللاعب الكبير، وسيكون عليه هو أن يكتب قصته وتاريخه بنفسه، من خلال المثابرة والرغبة القوية بأن يصبح ذلك اللاعب الكبير".

إيتو أتبع "الأمر كله يرتبط بمحمد صلاح، لديه مهارات لا تصدق، وهو يؤدي حاليا بأعلى المستويات تؤهله للمنافسة على الكرة الذهبية".


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