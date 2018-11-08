الصحة: تعافى أغلب مصابى حادث دير صموئيل الإرهابى

08 نوفمبر 2018 - 09:40 ص

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تعافى معظم مصابي حادث المنيا الإرهابي، مشيرة إلى أن هناك 6 حالات سيتركون مستشفى الشيخ زايد التخصصي صباح اليوم الخميس، بعد تحسن حالتهم الصحية، كما أن يتبقى 8 حالات تحت العلاج وحالتهم مستقرة.

وجاء ذلك خلال زيارتها للمصابين، مساء أمس الأربعاء، بمستشفي الشيخ زايد التخصصي، وأوضحت أنه يوجد 3 من المصابين بالرعاية المركزة ولكن حالتهم مستقرة تمامًا ولا يوجد أي منهم على جهاز تنفس صناعي حاليًا، لافتة إلى خروج حالة منهم غدًا من الرعاية لغرفة بالقسم الداخلي وذلك بعد تحسن حالتها الصحية.

ولفتت وزيرة الصحة إلى خروج حالتين غدًا من المستشفى بعد تحسن حالتهم، موضحة أنه هناك 4 حالات أخرى من المنتظر خروجهم أيضًا غدًا، لكن سيتم الإبقاء عليهم بالمستشفى نظرًا لوجود ذويهم بالمستشفى مراعاة للجانب الاجتماعي لهم، مؤكدة أنه عامل هام ويجب مراعاته من الناحية النفسية للمرضى.

واطمأنت وزيرة الصحة والسكان، خلال زيارتها على كل المصابين بالمستشفى، الذين أشادوا بالخدمة الطبية الفائقة المقدمة لهم، ووجهت الوزيرة الشكر لكل الأطقم الطبية بالمستشفى، على المجهودات المبذولة في توفير كافة الرعاية الطبية للمصابين.