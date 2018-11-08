طباعة عملات ذهبية لـ"عبد الناصر" فى الذكرى المئوية لمولده

08 نوفمبر 2018 - 09:42 ص

كشف الكاتب مصطفى بكري عن تفاصيل موافقة وزارة المالية على طبع عملات ذهبية للرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وقال في تغريدة بـ"تويتر": "وافق مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفي مدبولي في اجتماعه أمس على الاقتراح الذي سبق تقدمت به لرئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل ووافق عليه في حينه بالترخيص لوزارة المالية بإصدار عملات تذكاريه ذهبية وفضية بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام علي ميلاد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر

جدير بالذكر أنه ستحل الذكرى المئوية لميلاد الرئيس الراحل، جمال عبد الناصر، في 15 من يناير المقبل، إذ ولد بعام 1918.

ويعد "ناصر" أحد أبزر قادة ثورة 23 يوليو عام 1952، والتى قادها "الضباط الأحرار" للإطاحة بالحكم الملكى وإعلان الجمهورية.