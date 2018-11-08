معارض سعودي تحت حراسة الشرطة البريطانية

08 نوفمبر 2018 - 09:49 ص

قامت الشرطة البريطانية بوضع معارض سعودي تحت حراسة مشددة بعدما حذرته من وجود خطر وشيك يهدد حياته، مضيفة أنه ليس بمقدورها التعليق على هذا الموضوع، بحسب بي بي سي عربي.

وقال المعارض، الذي رفضت بي بي سي عربي الكشف عن هويته لأسباب أمنية، إنه وضع تحت الحراسة على مدار الساعة منذ رصد الشرطة الأسبوع الماضي وجود تهديد لحياته.

وكان المعارض السعودي قد طلب اللجوء السياسي في بريطانيا منذ عدة سنوات، وتعرض للعديد من التهديدات إضافة لاعتداءات جسدية عليه.

وأكد أن المخاطر الأمنية التي تهدد حياته رصدتها وحدة مكافحة الإرهاب البريطانية عبر ما وصفته بعملية اعتراض للاتصالات.

يأتي هذا بعد أكثر من شهر من مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في عملية اتُهم بالضلوع فيها سعوديون جاءوا إلى اسطنبول خصيصًا لتصفيته.

يأتي هذا في الوقت الذي نشر فيه وثائقي لـ"بي بي سي عربي"، سلسلة بعنوان "ولي العهد تحت المجهر"، من عمليات الاختطاف والاعتداء التي تعرض لها معارضون سعوديون داخل السعودية أو في أوروبا على حد سواء، بالإضافة لشهادة جديدة عن حالة وفاة لأحد المعارضين أثناء احتجازه قبيل عام من حادث مقتل خاشقجي.

وأخبر مصدر مقرب من الديوان الملكي السعودي "بي بي سي عربي" أن لواء في الجيش السعودي، كان مساعدًا لولي العهد محمد بن سلمان، قد اعتقل في فندق ريتز كارلتون أواخر 2017، ثم ضُرب على وجهه بهراوة وسقط أرضًا.

وأضاف المصدر: "لقد صبوا عليه الماء، لكنه لم يستفق من غيبوبته"، بحسب ما أكده لـ بي بي سي عربي عبر بريد إلكتروني مشفّر.

ويقول مسئولون سعوديون إن التحقيقات التي شهدها فندق ريتز كارلتون حضرها أحد أبرز المساعدين لولي العهد، وقد خفضت رتبته في أعقاب مقتل جمال خاشقجي.

وفي ما يتعلق بقضية مقتل جمال خاشقجي، قالت السلطات السعودية إن تحقيقها في مقتل الصحفي سيكون"تحقيقا كاملا وشفافا، ويعمل المسئولون السعوديون المعنيون مع نظرائهم الأتراك لكشف الحقائق".

وأضافت أن "هناك جريمة ارتكبتها مجموعة وهي قيد التحقيق حاليا، وستضع المملكة آليات لضمان عدم تكرار مثل هذا الحادث المؤسف."

كما أشارت إلى أن "هناك لجنة، برئاسة ولي العهد، لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة".