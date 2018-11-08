» ضبط 5 كلاب مذبوحة داخل الثلاجات لبيعها

08 نوفمبر 2018 - 09:58 ص

ضبطت الأجهزة التنفيذية بمدينة شبرا الخيمة، أثناء حملة مكثفة قامت بها، 5 كلاب مذبوحة ومعبأة في أكياس داخل الثلاجات لبيعها، وذلك بمنطقة بهتيم

وبحسب بيان جهاز المدينة، توجهت الحملة إلى إحدى ثلاجات حفظ اللحوم، حيث برئاسة اللواء مجدي الوصيف، رئيس مدينة شبرا الخيمة، والعميد أمير الأمير رئيس حي شرق شبرا الخيمة، ومحروس جلال، نائب رئيس حي شرق شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبد المنعم، نائب رئيس مجلس المدينة، والدكتور محمد سيد، من الطب البيطري، وحسن عبد الباري مدير تموين وسط شبرا، وسمير عبد الحليم، مدير الرقابة التموينية بشبرا.