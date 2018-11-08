موقف نادر لأشرف السعد مع حسن يوسف داخل مسجد

08 نوفمبر 2018 - 10:03 ص

كشف أشرف السعد رجل الأعمال المصري، والمقيم في لندن عن موقف نادر جمعه مع الفنان حسن يوسف.

وأضاف السعد علي حسابه علي "تويتر": "أنه مرة عام 1988 كنت أنا والفنان حسن يوسف مع بعض ودخلنا مسجد نصلي العصر جماعة وامتلأ المسجد وتجمع المصلين حول حسن يوسف يسلموا عليه".

وقال: وفجأة خرج رجل من المسجد ونادى على الناس اللي خارج المسجد بأعلى صوته وقال: يا كفرة يا كفرة تعالوا صلوا ده حسن يوسف بيصلي وطبعا وقعت أنا وهو من الضحك".

وتساءل متابعو السعد عن بداية علاقته بالفنان حيث قال حساب ابن الجزيرة: "وش علاقتك بحسن يوسف؟ ومتى بدأت؟

وغرد حساب عبد المعز نصار: "الجهل بعينه.! وأرجو أن يكون لا يعلم من قال لمسلم يا كافر قوله مردود عليه".