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موقف نادر لأشرف سعد مع " حسن يوسف" داخل مسجد

موقف نادر لأشرف السعد مع حسن يوسف داخل مسجد

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موقف نادر لأشرف السعد مع حسن يوسف داخل مسجد

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موقف نادر لأشرف سعد مع " حسن يوسف" داخل مسجد
موقف نادر لأشرف سعد مع " حسن يوسف" داخل مسجد

عبد القادر وحيد

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أشرف السعد

حسن يوسف

داخل مسجد

موقف نادر

كشف أشرف السعد رجل الأعمال المصري، والمقيم في لندن عن موقف نادر جمعه مع  الفنان حسن يوسف.

وأضاف السعد علي حسابه علي "تويتر": "أنه مرة عام 1988 كنت أنا والفنان حسن يوسف مع بعض ودخلنا مسجد نصلي العصر جماعة وامتلأ المسجد وتجمع المصلين حول حسن يوسف يسلموا عليه".

وقال:  وفجأة خرج رجل من المسجد ونادى على الناس اللي خارج المسجد بأعلى صوته وقال:  يا كفرة يا كفرة تعالوا صلوا ده حسن يوسف بيصلي وطبعا وقعت أنا وهو من الضحك".

وتساءل متابعو السعد عن بداية علاقته بالفنان حيث قال حساب ابن الجزيرة: "وش علاقتك بحسن يوسف؟ ومتى بدأت؟

وغرد حساب عبد المعز نصار: "الجهل بعينه.! وأرجو أن يكون لا يعلم من قال لمسلم يا كافر قوله مردود عليه".

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