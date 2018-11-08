«المقاصة» يستضيف «سيد البلد» على استاد المقاولون

08 نوفمبر 2018 - 10:08 ص

يستضيف فريق المقاولون العرب، نظيره الاتحاد السكندرى على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر فى ختام منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدورى.

ويأمل طلعت يوسف المدير الفنى للمقاصة فى مواصلة الانتصارات، بعدما حقق الجولة الماضية فوزًا غاليا على بتروجت.

فى حين يسعى حلمى طولان مدرب "سيد البلد" للخروج من النفق المظلم بتحقيق انتصار يعيد الهدوء لقلعة الاتحاد بعدما خسر الجولة الماضية أمام بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد.

ويحتل المقاصة المركز الخامس برصيد 17 نقطة وما زال لديه مباراة مؤجلة، فيما يحتل زعيم الثغر المركز الثامن برصيد 15 نقطة.