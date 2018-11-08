أعلى سعر للدولار فى البنوك

08 نوفمبر 2018 - 10:13 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 8 نوفمبر.

وشهدت أسعار الدولار استقرارًا ملحوظًا، حيث سجل في بنك مصر 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

وسجل في البنك الأهلي المصري، 17.78جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع، وبلغ في بنك أبو ظبي الإسلامي، 17.89 جنيه للشراء، و17.99جنيه للبيع.

بينما سجلت الورقة الخضراء في بنك القاهرة، والإسكندرية، وقناة السويس، والتعمير والإسكان، والتجاري الدولي 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.