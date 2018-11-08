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الافتاء:

غدًا أول أيام شهر ربيع الأول لعام 1440 هجريًا

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الافتاء

وكالات - حنان حمدتو

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استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ ربيع الأول لعام 1440 هجريًّا بعد غروب شمس بالأمس الأربعاء  29 من شهر صفر لعام 1440 هجريًّا الموافق السابع من شهر نوفمبر لعام ألفين وثمانية عشر ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية، وتحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتِ رؤية هلالِ شهر ربيع الأول لعامِ 1440 هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ.

وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الخميس الموافق الثامن من شهر نوفمبر لعام ألفين وثمانية عشر ميلاديًّا هو المتمم لشهر صفر لعام 1440 هجريًّا، وأن يوم الجمعة الموافق التاسع من شهر نوفمبر هو أول أيام شهر ربيع الأول لعام 1440 هجريًّا، والمولد النبوى الشريف الثلاثاء 12 ربيع الأول الموافق 20 نوفمبر الجارى.

وبهذه المناسبةِ الكريمةِ تتقدم دار الافتاء بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمُت بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

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