الرئيس السيسي يصدر 5 قرارات جمهورية

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متابعات- حنان حمدتو

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الزواج العرفى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 166 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة في القاهرة بتاريخ 15 يناير 2017 بين جمهوية مصر العربية وجمهورية بيلا روسيا.

كما أصدر قرارًا رقم 167 لسنة 2018 بشأن الموافقة علي اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المواد المدنية والتجارية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا الموقعة في القاهرة بتاريخ 15 يناير 2017.

وأصدر قرارًا رقم 241 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون عبر الحدود الموقع في القاهرة بتاريخ 8 يناير 2018.

كما أصدر قرارًا رقم 316 لسنة 2018 بالموافقة علي الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من اجل التنمية بشان تقديم الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من اجل التنمية منحة 150 ألف يورو وذلك لتمويل دعم المركز القومي للدراسات القضائية المرحلة الثالثة والموقع في القاهرة بتاريخ 23 مايو 2018.

كما أصدر قرارًا رقم 485 لسنة 2018 بالموافقة علي إعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة والكائنة بناحية وادى النطرون بمحافظة البحيرة لصالح محافظة البحيرة.

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