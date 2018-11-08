الأهلى يختتم تدريباته.. و"الخطيب" يحفز اللاعبين

08 نوفمبر 2018 - 10:27 ص

يختتم فريق الأهلى تدريباته فى التاسعة مساء اليوم الخميس، على الملعب الأولمبى برادس استعدادًا لمواجهة الترجى التونسى، غدًا فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وفرض "كارتيرون" المدير الفنى الفرنسي، السرية التامة على تدريبات الفريق، لمعالجة أخطاء بعض اللاعبين التى وقعوا فيها خلال مباراة الذهاب.

فى السياق ذاته عقد محمود الخطيب رئيس النادى، والعامرى فاروق نائب الرئيس، عدة جلسات مع الجهاز الفنى واللاعبين، من أجل تحفيزهم لموقعة الغد أمام الترجي، وضرورة نسيان نتيجة مباراة الذهاب واللعب على الفوز فى المباراة.