طقس اليوم معتدل والعظمى تسجل 26 درجة

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية اليوم الخميس 8 نوفمبر.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد الطقس معتدل على كافة الأنحاء نهارًا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد وتظهر السحب المنحفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة وعلى مديتنى حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

الصغرى العظمى

القاهرة 18 26

وسط الدلتا 17 25

الإسكندرية 17 25

بلطيم 18 25

مطروح 15 24

السلوم 15 23

سيوة 14 26

بورسعيد 19 24

دمياط 19 24

العريش 17 25

رفح 16 24

الإسماعيلية 15 26

السويس 16 25

رأس سدر 16 26

نخل 08 23

نويبع 20 26

طابا 18 25

كاترين 08 19

الطور 18 27

شرم الشيخ 21 27

الغردقة 20 28

مرسى علم 21 27

الفيوم 17 26

بنى سويف 16 26

المنيا 14 26

أسيوط 14 27

سوهاج 15 27

قنا 16 27

الأقصر 15 27

أسوان 17 28

أبوسمبل 18 28

الوادى الجديد 14 29

شلاتين 19 28

أبو رماد 19 27

رأس حدربة 21 26

حلايب 21 26


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