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تعرف على حكم لقاء الأهلي والترجي غدًا

الرياضة

الأهلي والترجي
جانب من لقاء الذهاب

محمد الخرو

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كشف الإعلامى أحمد شوبير عن حكم لقاء النادي الأهلي مع نظيره الترجي التونسي في لقاء الإياب بين الفريقين بعد قرار اتحاد الكرة الأفريقي بإيقاف حكم لقاء الذهاب مهدي عبيد.

وقال شوبير، خلال برنامجه "ساعة مع شوبير" المذاع عبر إذاعة "أون سبورت"، "حتى الآن لم يعلن الاتحاد الأفريقى رسميًا عن اسم حكم لقاء الإياب، على الرغم من أن اليوم الخميس ولم يتبق على اللقاء سوى 24 ساعة فقط، رغم أن الإثيوبى بامالاك تسيما هو المقرر إدارته للمباراة".

وأضاف: "بالفعل الاتحاد الأفريقى قرر إيقاف مهدى عبيد حكم لقاء الأهلي والترجى ولكن لم تحدد مدة الإيقاف، ووجهة نظرى أن الحكم قدم مباراة جيدة وركلتى جزاء الأهلي أمام الترجى صحيحتان".

وفاز الأهلي على الترجى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى للقاء الذى جمع الفريقين الأسبوع الماضى، فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريفيا.


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