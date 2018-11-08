بالفيديو.. مفاجآت صادمة عن واقعة بائعة الخضار

08 نوفمبر 2018 - 10:44 ص

قال اللواء سمير صدقي، رئيس مدينة رأس البر، إن الصورة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي لبائعة الخضار: "غير دقيقة، وتحمل الكثير من الأخطاء التي تقلل من نزاهتها".

وأضاف "صدقي" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، أن حملة إزالة الإشغالات قامت برفع الإشغال من الجزيرة منتصف الطريق وليس أمام أحد المنازل كما ظهر في الصورة.

وأوضح أن بائعة الخضار، وضعت طفلاً رضيعًا على عربة الخضراوات الخاصة بها كي لا يتمكن موظفو الإشغالات من رفع العربة، مشددًا على أنها رفضت ترك عربة الخضراوات وسقطت أغلب الخضراوات من فوقها إثر التدافع والشد والجذب بينها وبين رجال الإشغالات.