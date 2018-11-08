"صلاح" يحصد جائزة جديدة من "الريدز"

08 نوفمبر 2018 - 10:52 ص

حصد اللاعب العالمي محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي جائزة "هدف الشهر" عن هدفه في شباك هيدرسفيلد تاون.

وقالت الصفحة الرسمية لـ"الريدز" على "تويتر"، اليوم، الخميس، إن جماهير "الريدز"اختارت هدف محمد صلاح فى شباك هيدرسفيلد تاون أجمل أهداف النادى فى شهر أكتوبر الماضى.

وتغلب ليفربول على هيدرسفيلد تاون بهدف محمد صلاح في المباراة التي جمعتهما يوم 20 أكتوبر الماضي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".