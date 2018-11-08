صحفي إسرائيلي يكشف أسرارًا جديدة عن عائلة بشار

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إيدي كوهين

عائلة الأسد

صحفي إسرائيلي

شيطنة العرب

قال الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين، إن النفاق جزء أصيل في عائلة الأسد، واتهمها بأنها تاجرت 40 عامًا بشيطنة اليهود أمام العرب.

وتابع كوهين على حسابه على "تويتر": "تاجر 40 عاما بشيطنة اليهود أمام العرب.. وأمام اليهود كان يقول أنتم شعب الله المختار ونعتز بأحفاد موسى وهارون وداوود، إنه النفاق جزء أصيل في آل الأسد، بحسب وصفه".

وأضاف كوهين أنه كان على تواصل عبر كسنجر مع إسرائيل.. نسق معها احتلال لبنان عام 1976 حتى 1991 عندما تم إسقاط ميشال عون.

كما نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في تقريرٍ لها، في يوليو الماضي، أن بشار الأسد، شريك إسرائيل الإستراتيجي الجديد.

وفي مقال الإعلامي السوري فيصل القاسم، نشره تحت عنوان "أخيرًا بشار الأسد يعترف: إسرائيل تحميني"، حيث أكد  فيه أن "الفنان السوري جمال سليمان، نقل حرفيًّا عن لسان بشار نفسه أن الأخير أخبره في بداية الثورة، أن إسرائيل لن تقبل، ولن تسمح أبدًا بسقوط النظام، بل أعطته الضوء الأخضر كي يتصدى بكل الوسائل لكل من يعارضه.

بينما أوضح رامي مخلوف، مدير أعمال بشار الأسد، التجاري لصحيفة "واشنطن بوست" أن: "أمن إسرائيل من أمن النظام السوري، وأن أيّ مكروه يحصل للأسد سينعكس سلبًا على إسرائيل".

وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" قد نقلت أيضا عن مصدرٍ إسرائيلي مطّلع، في يونيو الماضي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اتّفق مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على تأييد بقاء نظام بشار الأسد، ونشر قواته على الحدود معها، مقابل الانسحاب العسكري للقوات الإيرانية من سوريا.


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