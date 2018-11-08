هكذا كشفت قضية "خاشقجي" فبركة السوشيال ميديا

08 نوفمبر 2018 - 11:15 ص

سلط موقع "تاجس شاو" الألماني، الضوء على كيفية تناول وسائل التواصل الاجتماعي قضية مقتل الصحفي البارز جمال خاشقجي، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، موضحًا أن حادث "خاشقجي" كشف زيف و"فبركة" السوشيال ميديا، إذا تم تداول الكثير من الأكاذيب والحقائق المزيفة عن الحدث.

وتحت عنوان "بعد حادث خاشقجي.. تداول كثير من الصور المزيفة"، أشار الموقع، في تقريره، إلى أنه بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي ، تم نشر العديد من الصور المزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي، بينهما صور لجثة "خاشقجي".

وأضاف التقرير أن عدم وجود جثة خاشقجي حتى الآن ما زال يثير الغموض رغم مرور أكثر من شهر على مقتل الصحفي المعارض الذي دخل القنصلية في 2 أكتوبر لاستخراج وثيقة لازمة لإتمام زواجه من خطيبته التركية خديجة جنكيز.

منذ ذلك الحين، لم يظهر أثر للجثة المفقودة, ويطالب أبناؤه الآن باستلام رفات الميت ودفنه بالمملكة العربية السعودية.

ولفت الموقع إلى أن السوشيال ميديا باتت مليئة بصور وتسجيلات صوتية زائفة تزعم أنها ترتبط بمقتل خاشقجي، ويتم تداولها حتى في ألمانيا.

بعض هذه الصور، التي تظهر أطرافًا بشرية في أكياس بلاستيكية، لا ترتبط تماما بخاشقجي.

صور أخرى تظهر وجهًا مقطوعًا بالفعل، وثبت أنها صور لشخص مكسيكي مقتول.

في قضية خاشقجي، لوحظ اندلاع حرب معلومات في الإنترنت لأسابيع.