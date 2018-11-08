  • الخميس 08 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:53 ص
بحث متقدم
صورة الخبر

هكذا كشفت قضية "خاشقجي" فبركة السوشيال ميديا

صحفي إسرائيلي يكشف أسرارا جديدة عن عائلة بشار

صحفي إسرائيلي يكشف أسرارًا جديدة عن عائلة بشار

محمد صلاح

"صلاح" يحصد جائزة جديدة من "الريدز"

بائعة الخضار

بالفيديو.. مفاجآت صادمة عن واقعة بائعة الخضار

السيسي

الرئيس السيسي يصدر 5 قرارات جمهورية

موقف نادر لأشرف سعد مع " حسن يوسف" داخل مسجد

موقف نادر لأشرف السعد مع حسن يوسف داخل مسجد

معارض سعودي تحت حراسة الشرطة البريطانية

معارض سعودي تحت حراسة الشرطة البريطانية

صلاح وإيتو

إيتو يكشف عن نصيحته لـ"صلاح" التي غيرت مسيرته

ترمب لمراسل cnn : " أنت فظيع ووقح"

ترامب لمراسل CNN: "أنت فظيع ووقح"

الدولار

أعلى سعر للدولار فى البنوك

موقع ألماني:

هكذا كشفت قضية "خاشقجي" فبركة السوشيال ميديا

الحياة السياسية

صورة الخبر
صورة الخبر

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

ماذا قال "السيسي" على قضية مقتل "خاشقجي"

#

بلومبرج تكشف أسرارًا جديدة عن توابع مقتل خاشقجي على السعودية

#

فرانس 24 تكشف مفاجأة جديدة عن مقتل خاشقجي

#

ترامب يروي أسرار ما سمعه من السعودية عن مقتل خاشقجي

صور

السوشيال ميديا

تاجس شاو

خاشقجي

سلط موقع "تاجس شاو" الألماني، الضوء على كيفية تناول وسائل التواصل الاجتماعي قضية مقتل الصحفي البارز جمال خاشقجي، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، موضحًا أن حادث "خاشقجي" كشف زيف و"فبركة" السوشيال ميديا، إذا تم تداول الكثير من الأكاذيب والحقائق المزيفة عن الحدث.

وتحت عنوان "بعد حادث خاشقجي.. تداول كثير من الصور المزيفة"، أشار الموقع، في تقريره، إلى أنه بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي ، تم نشر العديد من الصور المزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي، بينهما صور لجثة "خاشقجي".

وأضاف التقرير أن عدم وجود جثة خاشقجي حتى الآن ما زال يثير الغموض رغم مرور أكثر من شهر على مقتل الصحفي المعارض الذي دخل القنصلية في 2 أكتوبر لاستخراج وثيقة لازمة لإتمام زواجه من خطيبته التركية خديجة جنكيز.

منذ ذلك الحين، لم يظهر  أثر للجثة المفقودة, ويطالب أبناؤه الآن باستلام رفات الميت ودفنه  بالمملكة العربية السعودية.

ولفت الموقع إلى أن السوشيال ميديا باتت مليئة بصور وتسجيلات صوتية زائفة تزعم أنها ترتبط بمقتل خاشقجي، ويتم تداولها حتى في ألمانيا.

بعض هذه الصور، التي تظهر أطرافًا بشرية في أكياس بلاستيكية، لا ترتبط تماما بخاشقجي.

صور أخرى تظهر وجهًا مقطوعًا بالفعل، وثبت أنها صور لشخص مكسيكي مقتول.

في قضية  خاشقجي، لوحظ اندلاع حرب معلومات في الإنترنت لأسابيع.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مَنْ يجرؤ على نقد التاريخ الإسلاميّ؟!

محمود سلطان

نهائي العملاقين

فراج إسماعيل

مصر والكويت تعاون وشراكة..

حسام فتحي

الرهان

عبد الرازق أحمد الشاعر

زيارتان مريبتان مشؤمتان..وذكريات (تان تان)

د. هشام الحمامي

الإلحاد ليس خيارًا عالميًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» إطلاق نار داخل ملهى ليلى في كاليفورنيا الأمريكية
» تعرف على حكم لقاء الأهلي والترجي غدًا
» سامسونج تقدم هاتفًا ذكيًا بشاشة قابلة للطي
» "صبري": "لن أصافح عمرو دياب مجددًا"
» غدًا أول أيام شهر ربيع الأول لعام 1440 هجريًا
» خالد الجندي عن الزواج العرفى: "ده حرام وزنا"
» ضبط 5 كلاب مذبوحة داخل الثلاجات لبيعها
» ميدو يهاجم اتحاد الكرة لدعمه الأهلي ضد الترجي
» قصة الفنان الذي وضع والدته بدار مسنين واعترف بخيانة زوجته
» رونالدو يتراجع عن احتفاله المثير للجدل ويعتذر
» لن تشرب الشاي في كوب بلاستيكي بعد قراءة هذا التقرير

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • عصر

    02:44 م

  • فجر

    04:56

  • شروق

    06:21

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:06

  • عشاء

    18:36

من الى
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي
قمامة