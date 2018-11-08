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البلشى: 14 حقا ستهدر إذا تم تعديل قانون نقابة الصحفيين

الحياة السياسية

خالد البلشى، عضو مجلس النقابة السابق
البلشى

حنان حمدتو

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نقابة الصحفيين

تعديل

خالد البلشى

الجمعية العمومية

الصحف

سجل خالد البلشى، الكاتب الصحفى وعضو مجلس نقابة الصحفيين سابقًا، مخاوفه من تعديلات قانون النقابة بعيدًا عن الجمعية العمومية التى  يتم تسريبها داخل النقابة والتى يقوم بها النقيب عبد المحسن سلامة  وسكرتير عام النقابة حاتم زكريا، مشيرًا إلى أن التعديل لا يتوقف فقط عند العيوب الإجرائية التي تهدد بصياغة قانون لا يعبر عن مصالح جموع الصحفيين، بل لأن التسريبات التي تم إعلانها على لسان النقيب والسكرتير العام جاءت لتؤكد هذه المخاوف من خلال إهدار مجموعة كبيرة من الحقوق.

وحدد البلشى خلال تدوينته على " فيس بوك" ، 14 حقا من الحقوق التي يضمنها القانون الحالي 76لسنة 1970  والتي صارت مهددة بالإهدار عبر تغيير القانون بالآليات المعلن .

وقال أولها: "التزام النقابة ومجلسها بالعمل على صيانة حقوق الصحفيين في حالات الفصل والمرض والتعطل والعجز والتزامها بإيجاد عمل لأعضائها المتعطلين وتشغيلهم أو تعويضهم تعويضًا يكفل لهم حياة كريمة (المادة 3/ ج و د) ،  وحق الصحفي في الحصول على مكافأة نهاية خدمة بواقع شهر عن كل عام بحلول انتهاء عقد العمل الصحفي (المادة 110)، والحق في إجازة سنوية مدفوعة الأجر بواقع شهر كامل فور الانضمام لعضوية النقابة و45 يومًا اذا تجاوزت مدة العضوية عشر سنوات ( المادة 106). وحق الصحفي في اجازة مرضية مدفوعة الأجر بالكامل بواقع ثلاثة أشهر كل ثلاث سنوات واستحقاق 80 في المائة من الأجر الكامل إذا زادت عن الستة شهور التالية و70 في المائة اذا زادت عن هذا (المادة 107)، ووضع القانون قيودا على فصل الصحفي في (المواد 108 و109) بأن تدخل النقابة طرفا ضامنا للصحفي وحقوقه في حالة الفصل أو محاولة ذلك، ومنع فصل الصحفية لغيابها بسبب مرض نتيجة الحمل أو الوضع وضمان حقها في تقاضي 70% من مرتبها إذا زاد انقطاعها عن العمل عن الستة أشهر المضمونة الأجر الكامل ( المادة 108)، وحصن القانون عمل الصحفي وصان كرامته بالنص وبوضوح على عدم جواز نقله إلى عمل آخر يختلف عن طبيعة مهنته، أو تكليفه بعمل لا يليق باختصاصه المتعاقد عليه إلا بموافقته (المادة 112) ،  كما وضع ضمانة لمنع التنكيل به بحضور عضو من مجلس النقابة أو محاميها في التحقيقات الإدارية معه داخل الصحف ( المادة 53)، ومنح القانون صلاحيات عقد اتفاقات مع أصحاب العمل تتضمن شروطًا للعمل أفضل مما يتضمنه القانون (المادة 113)".

وأضاف عضو مجلس النقابة  قائلاً: "حماية الصحفي وحريته تتضمن عدم جواز القبض على الصحفي أو حبسه احتياطيا بسبب التحقيق معه في اتهامات تتعلق بالنشر (المادة 67)، وعدم جواز التحقيق مع عضو النقابة فيما يتصل بعمله الصحفي إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة (المادة 68)، أي تحصينه من الخضوع لتحقيق أي جهات أمنية وغير قضائية، وكذلك حق الصحفي ألا يخضع للتحقيق دون إخطار النيابة العامة لمجلس النقابة قبلها بوقت مناسب، وحضور النقيب أو أحد أعضاء المجلس معه (المادة 69)، ومنع تأديب الصحفيين عن مخالفات ممارسة المهنة وآدابها إلا من خلال النقابة فقط (من 75 إلى 88)، وتحصين عضوية الصحفي في النقابة من الشطب بأي صورة سواء بضغط من أي جهة كانت، سياسية أو أمنية أو من ملاك وإدارات الصحف والمؤسسات، وتحصين معاش الصحفي من النقابة من المساس به حتى في ظل عقوبة الشطب (المواد من 75 إلى 88 من القانون) ".

واستكمل البلشى مستعرضا للحقوق المتوقع إهدارها حال التعديلات: "تجديد دماء النقابة وتمثيل الشباب وحضور العمومية مثبت بالقانون عن طريق ضمان تمثيل الشباب بنصف أعضاء مجلس النقابة كحد أدنى، وذلك بالنص على أن يكون نصف المجلس المنتخب على الأقل ممن لم يتجاوز مدة قيدهم في جدول المشتغلين 15 عامًا، وضمان الحق في الترشح لعضوية المجلس بعد مضي ثلاث سنوات فقط على القيد بجداول النقابة وعشر سنوات فقط بالنسبة للنقيب (المادة 37)، وضمان تجديد دماء مواقع النقيب وأعضاء المجلس وعدم احتكار هذه المواقع لمدد طويلة، بالنص على التجديد النصفي، وان مدة النقيب سنتين فقط ولا يجوز انتخابه اكثر من مرتين متتاليتين (المادة 43)، و تحصين مقار النقابة من التفتيش أو وضع الاختام عليها إلا بمعرفة النيابة العامة وبحضور النقيب أو رئيس النقابة الفرعية أو من يمثلها (المادة 70)، إلزام مجلس النقابة بدعوة الجمعية العمومية إذا تقدم مائة عضو بطلب عقدها بشكل غير عادي خلال شهر من الطلب (المادة 32)".


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