بالفيديو.. الأرصاد: ارتدوا الملابس الشتوية

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الامطار

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أكد محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة على السواحل الشمالية، فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، ناصحًا المواطنين بالنظر فى نوعية ارتداء الملابس، خلال تلك الفترة، واختلافها مع الحالة الجوية، منعًا للتعرض لنزلات برد شديدة.

وأضاف شاهين- في مداخلة هاتفية فى برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أنه خلال الـ48 ساعة المقبلة ستشهد محافظات الوجه البحري أمطارًا غزيرة ومتوسطة الشدة على سلاسل جبال البحر الأحمر.

وتابع أن الشبورة المائية خفيفة وغير مؤثرة على الحركة، وفرص سقوط الأمطار محصورة على الوجه البحرى، موضحًا أن فصل الخريف وارد التقلبات الجوية فيه.

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