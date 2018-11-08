العمرة في المنام طول عمر وحسن عمل

08 نوفمبر 2018 - 12:09 م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أنى أعتمر أنا وزميل لى فى العمل وهو متزوج ومعه أولاده يصطحبهم معنا، ونلبس جميعا جلابيب بيضاء، انتهى وشكرًا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أداء العمرة طول عمر، وحسن عمل، وتوبة إلى الله، وحسن نية، وقضاء أمر، وأمن وأمان، وشفاء من مرض، وتدل أيضًا على قضاء الدين أو رد الأمانات إلى أهلها، وإن كانت أعزب فذلك زواج لك، وقد يكون ذهابكم إلى العمرة بشرى لكم بالعمرة أيضًا، وإن كان منكم من يهتم بالعلم فانه يبلغ مراده من العلم إن شاء الله، وأداء العمرة بشرى بزيادة الرزق، وفعل الخيرات، والحرص على بر الوالدين.

واللباس الأبيض حسن دين، وخوف من الله، وصلاح حال في الأمور الدنيوية، والثياب البيضاء لمن اعتاد لبسها هو زوال هم و قرب الفرج، وتيسير أمور، أما من لم يتعود على لبسها وخاصة العمال والحرفيين فذلك يدل على تعطيل العمل أو الركود لأنهم لا يلبسون الأبيض إلا في أيام الإجازات والعطلة، أما صغار السن أبناء زميلك فالأبيض لهم يدل على الخير في مراحل التعليم لهم، وقد يكون خيرًا لأهلهم. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقكم خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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