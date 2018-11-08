تامر أمين يهاجم ريهام سعيد وعكاشة

08 نوفمبر 2018 - 12:17 م

كشف الإعلامي تامر أمين، عن رأيه في عدد من الإعلاميين، حيث أكد أن الإعلامية منى عراقي "مشاغبة"، معقبًا: "مجتهدة وتسعى إلى إثبات نفسها".

وعن رأيه في الإعلامي توفيق عكاشة قال "أمين"، في لقاء مع برنامج "عقارب الساعة"، المذاع على قناة "النهار" الفضائية: "توفيق عكاشة مش مذيع، ولكنه حكاء، وريهام سعيد لها مدرسة ولكنها "بتأفور" وتضع توابل ليس لها مكان.

وتابع أن عمرو أديب، من الشخصيات الناجحة، ولكن الناس إما يحبونه جدًا، أو لا يحبونه جدًا، أما خيري رمضان فهو مذيع يعمل بالحس الصحفي، ومحمود سعد جاء إلى برنامج "البيت بيتك" كنجم قادم من القنوات العربية، وتعلم منه بعض الأشياء، وأهم ما كان يميزه البساطة والتلقائية، وقدرته على مخاطبة الناس.