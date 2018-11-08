  • الخميس 08 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:35 م
بحث متقدم
ياسر يستغيث بوزير الإسكان مصطفى مدبولى

الجريدة الرسمية تنشر 12 قرارا لرئيس الحكومة

الاهلى والترجى

بالتردد.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والترجي

رئيس الأركان

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى " فجر -1"

نجل زعيم الجهاديين: داعش موجودة في القرآن

المؤبد لـ19 متهمًا والمشدد 15 لـ41 عامًا لآخرين

أدلة جديدة في مكتب القنصل السعودي عن جثة خاشقجي

أدلة جديدة فى مكتب القنصل السعودي عن جثة خاشقجي

تامر أمين

تامر أمين يهاجم ريهام سعيد وعكاشة

خطيب مسجد يبيع العرقسوس: عاوز 800 جنيه للفواتير

خطيب مسجد يبيع العرقسوس: عاوز 800 جنيه للفواتير

صحفي إسرائيلي يكشف أسرارا جديدة عن عائلة بشار

صحفي إسرائيلي يكشف أسرارًا جديدة عن عائلة بشار

محمد صلاح

"صلاح" يحصد جائزة جديدة من "الريدز"

صورة الخبر

هكذا كشفت قضية "خاشقجي" فبركة السوشيال ميديا

تامر أمين يهاجم ريهام سعيد وعكاشة

آخر الأخبار

تامر أمين
تامر أمين

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

ريهام سعيد لمتصل: "اللي فات مات"

#

تعليق غريب من "منتصر" عن تعاقد الحياة مع "ريهام سعيد"

#

«ريهام سعيد» تتعاقد مع قناة الحياة

#

ريهام سعيد: هذه قصة "الفضيحة" التي نشروها على صفحتي

كشف الإعلامي تامر أمين، عن رأيه في عدد من الإعلاميين، حيث أكد أن الإعلامية منى عراقي "مشاغبة"، معقبًا: "مجتهدة وتسعى إلى إثبات نفسها".

وعن رأيه في الإعلامي توفيق عكاشة قال  "أمين"، في لقاء مع برنامج "عقارب الساعة"، المذاع على قناة "النهار" الفضائية: "توفيق عكاشة  مش مذيع، ولكنه حكاء، وريهام سعيد لها مدرسة ولكنها "بتأفور" وتضع توابل ليس لها مكان.

وتابع  أن عمرو أديب، من الشخصيات الناجحة، ولكن الناس إما يحبونه جدًا، أو لا يحبونه جدًا، أما خيري رمضان فهو مذيع يعمل بالحس الصحفي، ومحمود سعد جاء إلى برنامج "البيت بيتك" كنجم قادم من القنوات العربية، وتعلم منه بعض الأشياء، وأهم ما كان يميزه البساطة والتلقائية، وقدرته على مخاطبة الناس.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مَنْ يجرؤ على نقد التاريخ الإسلاميّ؟!

محمود سلطان

نهائي العملاقين

فراج إسماعيل

مصر والكويت تعاون وشراكة..

حسام فتحي

الرهان

عبد الرازق أحمد الشاعر

زيارتان مريبتان مشؤمتان..وذكريات (تان تان)

د. هشام الحمامي

الإلحاد ليس خيارًا عالميًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» طائرة ركاب تصطدم بعمود إنارة في إندونيسيا
» إطلاق نار داخل ملهى ليلى في كاليفورنيا الأمريكية
» تعرف على حكم لقاء الأهلي والترجي غدًا
» سامسونج تقدم هاتفًا ذكيًا بشاشة قابلة للطي
» "صبري": "لن أصافح عمرو دياب مجددًا"
» غدًا أول أيام شهر ربيع الأول لعام 1440 هجريًا
» خالد الجندي عن الزواج العرفى: "ده حرام وزنا"
» ضبط 5 كلاب مذبوحة داخل الثلاجات لبيعها
» ميدو يهاجم اتحاد الكرة لدعمه الأهلي ضد الترجي
» قصة الفنان الذي وضع والدته بدار مسنين واعترف بخيانة زوجته
» رونالدو يتراجع عن احتفاله المثير للجدل ويعتذر

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • عصر

    02:44 م

  • فجر

    04:56

  • شروق

    06:21

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:06

  • عشاء

    18:36

من الى
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي
قمامة