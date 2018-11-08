ننشر أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في "داعش الصعيد"

08 نوفمبر 2018 - 12:21 م

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمعاقبة 18 متهما بالسجن المؤبد والمشدد 15 عاما لـ41 آخرين كما قضت بمعاقبة 6 "حدث" بالسجن 5 سنوات وتبرءة متهمين.

كما ألزمت جميع المتهمين بالمصروفات الجنائية عدا الأحداث لتشكيلهم خلية إرهابية والانضمام لها والتي تتبع تنظيم "داعش" في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "تنظيم الصعيد".

والمتهمون الـ 18 الصادر بحقهم حكما بالسجن المؤبد هم مصطفى احمد محمد، محمد عبد الفتاح حامد، رامى عيد مصطفى، أشرف السيد عبد الرازق، تامر حسن ثابت، محمد عبد النعيم عيد، محمود احمد أبو الوفا، الخضرى مبروك، سفيان أشرف، أحمد عيد مصطفى، تامر عبد الله سليمان، رأفت جمال، محمود محمد أحمد، محمد مجاهد عبد الله، محرم أحمد، محمد إسماعيل عبد الرازق، محمد عبد الفتاح، محمد احمد السيد.

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال المتهمين بينهم سيدتين إلى محكمة الجنايات بتهمة تمويل العمليات الإرهابية للتنظيم.