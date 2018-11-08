  • الخميس 08 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:35 م
بحث متقدم
ياسر يستغيث بوزير الإسكان مصطفى مدبولى

الجريدة الرسمية تنشر 12 قرارا لرئيس الحكومة

الاهلى والترجى

بالتردد.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والترجي

رئيس الأركان

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى " فجر -1"

نجل زعيم الجهاديين: داعش موجودة في القرآن

المؤبد لـ19 متهمًا والمشدد 15 لـ41 عامًا لآخرين

أدلة جديدة في مكتب القنصل السعودي عن جثة خاشقجي

أدلة جديدة فى مكتب القنصل السعودي عن جثة خاشقجي

تامر أمين

تامر أمين يهاجم ريهام سعيد وعكاشة

خطيب مسجد يبيع العرقسوس: عاوز 800 جنيه للفواتير

خطيب مسجد يبيع العرقسوس: عاوز 800 جنيه للفواتير

صحفي إسرائيلي يكشف أسرارا جديدة عن عائلة بشار

صحفي إسرائيلي يكشف أسرارًا جديدة عن عائلة بشار

محمد صلاح

"صلاح" يحصد جائزة جديدة من "الريدز"

صورة الخبر

هكذا كشفت قضية "خاشقجي" فبركة السوشيال ميديا

ننشر أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في "داعش الصعيد"

قضايا وحوادث

تنظيم داعش
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

غدًا طعن المتهم باغتصاب طفلة البامبرز على حكم إعدامه

#

آمنة نصير: لا يصح الاستشهاد بالسيدة عائشة في هذا الأمر

#

«الأرصاد»: طقس معتدل وشبورة .. غدًا

#

ننشر أسماء المحكوم عليهم بقضية أنصار الشريعة

المؤبد

جنايات الجيزة

البراءة

المشدد

داعش الصعيد

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمعاقبة 18 متهما بالسجن المؤبد والمشدد 15 عاما لـ41 آخرين كما قضت بمعاقبة 6 "حدث" بالسجن 5 سنوات وتبرءة متهمين.

كما ألزمت جميع المتهمين بالمصروفات الجنائية عدا الأحداث لتشكيلهم خلية إرهابية والانضمام لها والتي تتبع  تنظيم "داعش" في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "تنظيم الصعيد".

والمتهمون الـ 18 الصادر بحقهم حكما بالسجن المؤبد هم مصطفى احمد محمد، محمد عبد الفتاح حامد، رامى عيد مصطفى، أشرف السيد عبد الرازق، تامر حسن ثابت، محمد عبد النعيم عيد، محمود احمد أبو الوفا، الخضرى مبروك، سفيان أشرف، أحمد عيد مصطفى، تامر عبد الله سليمان، رأفت جمال، محمود محمد أحمد، محمد مجاهد عبد الله، محرم أحمد، محمد إسماعيل عبد الرازق، محمد عبد الفتاح، محمد احمد السيد.

 صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال المتهمين بينهم سيدتين إلى محكمة الجنايات بتهمة تمويل العمليات الإرهابية للتنظيم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مَنْ يجرؤ على نقد التاريخ الإسلاميّ؟!

محمود سلطان

نهائي العملاقين

فراج إسماعيل

مصر والكويت تعاون وشراكة..

حسام فتحي

الرهان

عبد الرازق أحمد الشاعر

زيارتان مريبتان مشؤمتان..وذكريات (تان تان)

د. هشام الحمامي

الإلحاد ليس خيارًا عالميًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» طائرة ركاب تصطدم بعمود إنارة في إندونيسيا
» إطلاق نار داخل ملهى ليلى في كاليفورنيا الأمريكية
» تعرف على حكم لقاء الأهلي والترجي غدًا
» سامسونج تقدم هاتفًا ذكيًا بشاشة قابلة للطي
» "صبري": "لن أصافح عمرو دياب مجددًا"
» غدًا أول أيام شهر ربيع الأول لعام 1440 هجريًا
» خالد الجندي عن الزواج العرفى: "ده حرام وزنا"
» ضبط 5 كلاب مذبوحة داخل الثلاجات لبيعها
» ميدو يهاجم اتحاد الكرة لدعمه الأهلي ضد الترجي
» قصة الفنان الذي وضع والدته بدار مسنين واعترف بخيانة زوجته
» رونالدو يتراجع عن احتفاله المثير للجدل ويعتذر

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • عصر

    02:44 م

  • فجر

    04:56

  • شروق

    06:21

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:06

  • عشاء

    18:36

من الى
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي
قمامة