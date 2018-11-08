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خطيب مسجد يبيع العرقسوس: عاوز 800 جنيه للفواتير

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خطيب مسجد يبيع العرقسوس: عاوز 800 جنيه للفواتير
خطيب مسجد يبيع العرقسوس: عاوز 800 جنيه للفواتير

عبد القادر وحيد

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إمام مسجد

فواتير

بياع العرقسوس

800 جنيه

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان "قصة إنسان" لإمام مسجد يقوم ببيع "العرقسوس".

ويظهر مقطع الفيديو إمام المسجد محمود عاطف الذي يعمل بنظام خطابة المكافأة التابع للأوقاف، وهو يتجول به في شوارع القليوبية، مستنكرا نظرة الأئمة له، وأنهم ينظرون إليه على أنه بائع عرقسوس أكثر منه خطيبًا وإمامًا لمسجد، كما أن الناس العاديين ينظرون إليه متسائلين يعني بتاع العرقسوس يؤم الناس.

وأضاف خطيب المسجد أن الخطبة عليها 40 جنيهًا في الأسبوع، وأنا أحتاج إلى 800 جنيه لدفع الفواتير فقط، فكيف تكفي الخطبة سداد متطلبات الحياة.

وأوضح عاطف أنه يعمل بالعرقسوس منذ أن كان عمره 12 عامًا، وأنه تزوج بعد الحصول على الليسانس، وهو أيضًا بياع للعرقسوس، واستمرت معي هذه المهنة لأني تعلمتها منذ بداية حياتي.

وتابع قائلا: باعمل في العرقسوس منذ الساعة التاسعة صباحا، حتي آذان المغرب، وبعد المغرب أقوم بمراجعة القرآن، وبعض المطالعة، حتي لا أنسي المعلومات.

وأشار إلي أنه يجمع ما يقدر عليه في الصيف حتي لا أتعرض لأزمة في الشتاء، لأنه لا يوجد بيع للعرقسوس في الشتاء.
الفيديو:

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