رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى " فجر -1"

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شهد الفريق محمد فريد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود " فجر -1" الذى تنفذه إحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وتضمنت المرحلة عرض الفكرة التكتيكية للمشروع وإجراءات تنظيم التعاون ورفع درجات الاستعداد القتالى والتحرك والفتح على خطوط الفتح المختلفة ودفع المفارز المدرعة لتدمير الدفاعات المعادية وتحقيق المهام وتطوير الهجوم.

ونفذ المشروع باستخدام أحدث نظم ومقلدات الرماية "المايلز" لتحقيق الواقعية فى التدرب وتقييم مستوى العناصر المقاتلة والمعاونة المشاركة.

وقام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بفرض عدد من المواقف التكيكيكة الطارئة أثناء إدارة المرحلة مشيداً بالأداء المتميز للعناصر المشاركة وما وصلت إليه من مهارات ميدانية وقتالية عالية مكنتها من تنفيذ كافة المهام المخططة والطارئة.

وشدد الفريق محمد فريد على أهمية الإرتقاء بالمستوى الفكرى والتكتيكى للفرد المقاتل وتنمية مهارته الذهنية والبدنية ، وإبتكار الأساليب والوسائل غير التقليدية لتطوير التدريب مشيراً إلى ضرورة التوسع فى تطبيق نظم ومقلدات المايلز فى التدريب لتعزيز نقاط القوة وتلافى الملاحظات التى تظهر خلال مراحل التدريب المختلفة وصولاً لأعلى مستويات الكفاءة والإستعداد القتالى لكافة التشكيلات والوحدات.

حضر المرحلة الرئيسية للمشروع عدد من قادة القوات المسلحة.
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