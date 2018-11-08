  • الخميس 08 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:35 م
بحث متقدم
ياسر يستغيث بوزير الإسكان مصطفى مدبولى

الجريدة الرسمية تنشر 12 قرارا لرئيس الحكومة

الاهلى والترجى

بالتردد.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والترجي

رئيس الأركان

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى " فجر -1"

نجل زعيم الجهاديين: داعش موجودة في القرآن

المؤبد لـ19 متهمًا والمشدد 15 لـ41 عامًا لآخرين

أدلة جديدة في مكتب القنصل السعودي عن جثة خاشقجي

أدلة جديدة فى مكتب القنصل السعودي عن جثة خاشقجي

تامر أمين

تامر أمين يهاجم ريهام سعيد وعكاشة

خطيب مسجد يبيع العرقسوس: عاوز 800 جنيه للفواتير

خطيب مسجد يبيع العرقسوس: عاوز 800 جنيه للفواتير

صحفي إسرائيلي يكشف أسرارا جديدة عن عائلة بشار

صحفي إسرائيلي يكشف أسرارًا جديدة عن عائلة بشار

محمد صلاح

"صلاح" يحصد جائزة جديدة من "الريدز"

صورة الخبر

هكذا كشفت قضية "خاشقجي" فبركة السوشيال ميديا

أدلة جديدة فى مكتب القنصل السعودي عن جثة خاشقجي

عرب وعالم

أدلة جديدة في مكتب القنصل السعودي عن جثة خاشقجي
أدلة جديدة في مكتب القنصل السعودي عن جثة خاشقجي

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

تسريبات جديدة عن قتل«خاشقجي» تورط مستويات عليا

#

نائب أردوغان: هؤلاء سيدفعون ثمن قتل خاشقجى

#

نائب الرئيس التركي يطالب بالتحقيق في إذابة جثة خاشقجي

#

الأمم المتحدة للسعودية: لا تراوغوا أين جثة خاشقجي؟

إمام مسجد

فواتير

بياع العرقسوس

800 جنيه

كشفت مصدر في مكتب المدعي العام اليوم الخميس، عن أن أجهزة الأمن التركية عثرت في بيت القنصل السعودي في إسطنبول على مواد كيميائية، مضيفة أن النتائج التي توصلت إليها أجهزة الأمن حول مصير جثة خاشقجي، تفيد بأنه تم محوها بالكامل.

يذكر أن النائب العام التركي كان قد أكد في تصريحات سابقة أن الفريق الذي قام باغتيال خاشقجي قام بالتخلص من جثته بعد العملية مباشرة، دون أن يكشف عن طريقة التعامل مع الجثة.

ووفق المصادر فإن الفريق تعاملوا مع جثة خاشقجي وأذابوها بالأحماض داخل إحدى غرف منزل القنصل السعودي.

كما أنه تم العثور على عينات من الأسيد والمواد الكيميائية  في البئر الموجودة في بيت القنصل السعودي، وأماكن أخرى مثل مياه الصرف الصحي في المنطقة.

 وكان النائب العام التركي قد أكد في أول تصريح رسمي له قبل أسبوع، أن خاشقجي قتل خنقاً ثم قُطعت أعضاؤه.

فيما طالب صلاح خاشقجي نجل الكاتب السعودي في أول ظهور له على شبكة CNN الأمريكية أن كل ما نريده الآن هو دفنه في البقيع بالمدينة مع باقي أفراد أسرته.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مَنْ يجرؤ على نقد التاريخ الإسلاميّ؟!

محمود سلطان

نهائي العملاقين

فراج إسماعيل

مصر والكويت تعاون وشراكة..

حسام فتحي

الرهان

عبد الرازق أحمد الشاعر

زيارتان مريبتان مشؤمتان..وذكريات (تان تان)

د. هشام الحمامي

الإلحاد ليس خيارًا عالميًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» طائرة ركاب تصطدم بعمود إنارة في إندونيسيا
» إطلاق نار داخل ملهى ليلى في كاليفورنيا الأمريكية
» تعرف على حكم لقاء الأهلي والترجي غدًا
» سامسونج تقدم هاتفًا ذكيًا بشاشة قابلة للطي
» "صبري": "لن أصافح عمرو دياب مجددًا"
» غدًا أول أيام شهر ربيع الأول لعام 1440 هجريًا
» خالد الجندي عن الزواج العرفى: "ده حرام وزنا"
» ضبط 5 كلاب مذبوحة داخل الثلاجات لبيعها
» ميدو يهاجم اتحاد الكرة لدعمه الأهلي ضد الترجي
» قصة الفنان الذي وضع والدته بدار مسنين واعترف بخيانة زوجته
» رونالدو يتراجع عن احتفاله المثير للجدل ويعتذر

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • عصر

    02:44 م

  • فجر

    04:56

  • شروق

    06:21

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:06

  • عشاء

    18:36

من الى
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي
قمامة