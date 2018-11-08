أدلة جديدة فى مكتب القنصل السعودي عن جثة خاشقجي

08 نوفمبر 2018 - 12:38 م

كشفت مصدر في مكتب المدعي العام اليوم الخميس، عن أن أجهزة الأمن التركية عثرت في بيت القنصل السعودي في إسطنبول على مواد كيميائية، مضيفة أن النتائج التي توصلت إليها أجهزة الأمن حول مصير جثة خاشقجي، تفيد بأنه تم محوها بالكامل.

يذكر أن النائب العام التركي كان قد أكد في تصريحات سابقة أن الفريق الذي قام باغتيال خاشقجي قام بالتخلص من جثته بعد العملية مباشرة، دون أن يكشف عن طريقة التعامل مع الجثة.

ووفق المصادر فإن الفريق تعاملوا مع جثة خاشقجي وأذابوها بالأحماض داخل إحدى غرف منزل القنصل السعودي.

كما أنه تم العثور على عينات من الأسيد والمواد الكيميائية في البئر الموجودة في بيت القنصل السعودي، وأماكن أخرى مثل مياه الصرف الصحي في المنطقة.

وكان النائب العام التركي قد أكد في أول تصريح رسمي له قبل أسبوع، أن خاشقجي قتل خنقاً ثم قُطعت أعضاؤه.

فيما طالب صلاح خاشقجي نجل الكاتب السعودي في أول ظهور له على شبكة CNN الأمريكية أن كل ما نريده الآن هو دفنه في البقيع بالمدينة مع باقي أفراد أسرته.