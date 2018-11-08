» طائرة ركاب تصطدم بعمود إنارة في إندونيسيا

08 نوفمبر 2018 - 12:43 م

أعلنت شركة "ليون-إير" الإندونيسية اليوم الخميس، أن طائرة ركاب تابعة لها أصيبت بأضرار في جناحها بعدما اصطدمت بعمود إنارة في أحد المطارات بجزيرة سومطرة.

وأوضح المتحدث باسم الشركة دانانج ماندالا بريهانتورو، أنه لم تسجل أي إصابات بين ركاب الرحلة التي كانت متجهة من بنجكولو إلى جاكرتا.

وأشار إلى أن طرف جناح الطائرة اصطدم بعمود الإنارة، في الوقت الذي كانت فيه الطائرة تستعد للإقلاع، موضحا أنه تم نقل الركاب إلى طائرة أخرى.

وأرجع الحادث إلى تعليمات خاطئة استلمها قائد الطائرة من موظفي المراقبة في برج المطار.

ونشرت وسائل إعلام إندونيسية صورا لجناح الطائرة المتضرر بشدة، وقد تحطم جزء منه.

ويأتي هذا الحادث بعد أسبوع من تحطم طائرة تابعة لنفس الشركة في بحر جاوة خلال رحلة داخلية مما أسفر عن مقتل 189 شخصا كانوا على متنها.