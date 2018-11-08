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بالتردد.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والترجي

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الموعد والقنوات الناقلة لموقعة الأهلى والترجي التونسي

يستضيف فريق الترجي التونسي، نظيره الأهلى المصرى فى التاسعة بتوقيت القاهرة في مباراة إياب نهائي دورى أبطال أفريقيا على ستاد رادس بتونس.

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات BeIN Sports الحاصلة على حقوق البث الحصرى بالشرق الأوسط.

وفي الإطار ذاته أشار "كاف" إلى أن هناك 27 قناة ناقلة للمباراة المرتقبة منهم 9 قنوات مفتوحة على عدد من الأقمار الصناعية.

وتأتي القنوات المفتوحة الناقلة للقاء كالتالى:

- قناة ORTB من بنين.

- قناة RTB من بوركينا فاسو.

- قناة CRTV من الكاميرون.

- قناة RTI من كوت ديفوار.

- قناة TGB من غينيا الإستوائية.

- قناة ORTM من مالى.

- قناة RTNC من جمهورية الكونغو.

- قناة RTS من السنغال.

- قناة TVT "تيلى ساحل" من توجو.

*جميع القنوات على تردد 12437 أفقي الخاص بالباقة الأفريقية المفتوحة على قمر ياه سات.

*القنوات متوفرة على ترددات 10977 أفقى، 12604 أفقي، 10804 أفقى، 12521 افقي على قمر يوتلسات 16.


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