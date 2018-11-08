الصحة: الانتهاء من 45 ألفًا و717 عملية جراحية بقوائم الانتظار

08 نوفمبر 2018 - 12:50 م

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الخميس، إنه تم الانتهاء من 45 ألفًا و717عملية جراحية بدعم من البنك المركزي، من أصل 66 ألفًا و928 مريضًا، ضمن المسجلين على الموقع الإلكتروني والخط الساخن لقوائم الإنتظار، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية والتدخلات العاجلة.

وأشادت وزيرة الصحة في بيان اليوم، بدور البنك المركزي ودعمه للمبادرة، بمبلغ مليار و14 مليون جنيه، فضلا عن دعم شركة “أكاديما” بـ5 ملايين جنيه ، لافتة الى أن هناك دعمًا من بيت الزكاة والصدقات ومؤسسة مجدى يعقوب، بلغ 125 مليون جنيه لعلاج أكثر من 3 آلاف حالة، بما يؤكد تكامل جميع الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني ومستشفيات الجيش والشرطة للقضاء على جميع قوائم الانتظار.

وأضاف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحالات التي تم الانتهاء منها، ضمنها 868 حالة جراحة أورام، و2168 حالة عظام، و10 آلاف و207 رمد، و5 آلاف و391 عملية قلب مفتوح، و24 ألفًا و846 قسطرة قلبية، و1769 جراحة مخ وأعصاب، و350 زراعة قوقعة، و60 زراعة كبد، بالإضافة إلى 57 حالة زراعة كلى.