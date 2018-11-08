  • الخميس 08 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:33 م
بحث متقدم
ياسر يستغيث بوزير الإسكان مصطفى مدبولى

الجريدة الرسمية تنشر 12 قرارا لرئيس الحكومة

الاهلى والترجى

بالتردد.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والترجي

رئيس الأركان

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى " فجر -1"

نجل زعيم الجهاديين: داعش موجودة في القرآن

المؤبد لـ19 متهمًا والمشدد 15 لـ41 عامًا لآخرين

أدلة جديدة في مكتب القنصل السعودي عن جثة خاشقجي

أدلة جديدة فى مكتب القنصل السعودي عن جثة خاشقجي

تامر أمين

تامر أمين يهاجم ريهام سعيد وعكاشة

خطيب مسجد يبيع العرقسوس: عاوز 800 جنيه للفواتير

خطيب مسجد يبيع العرقسوس: عاوز 800 جنيه للفواتير

صحفي إسرائيلي يكشف أسرارا جديدة عن عائلة بشار

صحفي إسرائيلي يكشف أسرارًا جديدة عن عائلة بشار

محمد صلاح

"صلاح" يحصد جائزة جديدة من "الريدز"

صورة الخبر

هكذا كشفت قضية "خاشقجي" فبركة السوشيال ميديا

الصحة: الانتهاء من 45 ألفًا و717 عملية جراحية بقوائم الانتظار

آخر الأخبار

هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان
زايد

وكالات - حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

إنهاء 30 ألفًا و156 جراحة ضمن قوائم الانتظار بالمستشفيات

#

الصحة تكشف مفاجأة عن "قوائم الانتظار"

#

بتكلفة 46 مليون جنيه.. تعديل 45 مسار كهربائي بقري المنيا

#

الصحة: تدريب 27 ألفًا و882 من المهن الطبية لرفع مهاراتهم العملية

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الخميس، إنه تم الانتهاء من 45 ألفًا و717عملية جراحية بدعم من البنك المركزي، من أصل 66 ألفًا و928 مريضًا، ضمن المسجلين على الموقع الإلكتروني والخط الساخن لقوائم الإنتظار، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية والتدخلات العاجلة.

وأشادت وزيرة الصحة في بيان اليوم، بدور البنك المركزي ودعمه للمبادرة، بمبلغ مليار و14 مليون جنيه، فضلا عن دعم شركة “أكاديما” بـ5 ملايين جنيه ، لافتة الى أن هناك دعمًا من بيت الزكاة والصدقات ومؤسسة مجدى يعقوب، بلغ 125 مليون جنيه لعلاج أكثر من 3 آلاف حالة، بما يؤكد تكامل جميع الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني ومستشفيات الجيش والشرطة للقضاء على جميع قوائم الانتظار.

وأضاف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحالات التي تم الانتهاء منها، ضمنها 868 حالة جراحة أورام، و2168 حالة عظام، و10 آلاف و207 رمد، و5 آلاف و391 عملية قلب مفتوح، و24 ألفًا و846 قسطرة قلبية، و1769 جراحة مخ وأعصاب، و350 زراعة قوقعة، و60 زراعة كبد، بالإضافة إلى 57 حالة زراعة كلى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مَنْ يجرؤ على نقد التاريخ الإسلاميّ؟!

محمود سلطان

نهائي العملاقين

فراج إسماعيل

مصر والكويت تعاون وشراكة..

حسام فتحي

الرهان

عبد الرازق أحمد الشاعر

زيارتان مريبتان مشؤمتان..وذكريات (تان تان)

د. هشام الحمامي

الإلحاد ليس خيارًا عالميًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» طائرة ركاب تصطدم بعمود إنارة في إندونيسيا
» إطلاق نار داخل ملهى ليلى في كاليفورنيا الأمريكية
» تعرف على حكم لقاء الأهلي والترجي غدًا
» سامسونج تقدم هاتفًا ذكيًا بشاشة قابلة للطي
» "صبري": "لن أصافح عمرو دياب مجددًا"
» غدًا أول أيام شهر ربيع الأول لعام 1440 هجريًا
» خالد الجندي عن الزواج العرفى: "ده حرام وزنا"
» ضبط 5 كلاب مذبوحة داخل الثلاجات لبيعها
» ميدو يهاجم اتحاد الكرة لدعمه الأهلي ضد الترجي
» قصة الفنان الذي وضع والدته بدار مسنين واعترف بخيانة زوجته
» رونالدو يتراجع عن احتفاله المثير للجدل ويعتذر

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • عصر

    02:44 م

  • فجر

    04:56

  • شروق

    06:21

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:06

  • عشاء

    18:36

من الى
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي
قمامة