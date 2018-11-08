الجريدة الرسمية تنشر 12 قرارا لرئيس الحكومة

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مدبولى

وكالات - حنان حمدتو

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نشرت الجريدة الرسمية، 12 قرارًا للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بتخصيص قطع أراض للمنفعة العامة بعدد من المحافظات.

وتضمنت القرارت تخصيص أراض لإقامة مدارس ومحطات للصرف الصحى ووحدات صحية.

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