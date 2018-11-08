بالفيديو.. القوات المسلحة تنشئ تجمعاً حضارياً

08 نوفمبر 2018 - 02:10 م

افتتحت القوات المسلحة الأسبقية الأولى لقرية "الجوفة النموذجية" التى تعد بمثابة نواة لتجمع حضارى متكامل بوسط سيناء بالتعاون مع محافظة شمال سيناء وجهاز تنمية وتعمير سيناء وعدد من مؤسسات المجتمع المدنى، جاء ذلك تزامنًا مع الجهود المبذولة للقضاء على الإرهاب بشبه جزيرة سيناء.

وقام قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومحافظ شمال سيناء بافتتاح المرحلة الأولى من القرية والتى تضم (30) منزلا بدويا نموذجيا تم تزويدها بمتطلبات الإعاشة المتكاملة من الأثاثات المنزلية والأجهزة الكهربائية وتجهيز القرية بكل المرافق والخدمات.

يتضمن المشروع إنشاء (100) منزل بدوى على مرحلتين بواقع (30) منزل كمرحلة أولى و(70) منزل بدوى كمرحلة ثانية ، كل منزل بمساحة (200) م2 ، كما تم فرش وتجهيز المنازل بالكامل بكل الأجهزة المنزلية والكهربائية بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

كذلك الإنتهاء من توسعة مضيفة الجدى لتكون بمساحة (250) م2 لتسع (80) فرد وذلك لإقامة الإحتفالات والمناسبات الإجتماعية المختلفة لأهالى سيناء ، وقام قائد قوات شرق القناة ومحافظ شمال سيناء بتسليم عقود المنازل الجديدة إلى عدد من المستحقين.

واستعرض قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب جانبًا من جهود القوات المسلحة نحو المضى قدمًا فى مجال التنمية بشبه جزيرة سيناء بجانب مواجهة تحديات الإرهاب بتخطيط وتنفيذ العديد من المشروعات.

فيما أشاد محافظ شمال سيناء بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة ومؤسسات المجتمع المدنى فى تنفيذ العديد من هذه المشروعات التنموية والخدمية وتطوير الخدمات والمرافق وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والتى تهدف إلى توفير الحياة الكريمة لأبناء سيناء.

حضر مراسم الافتتاح عدد من ممثلى مؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال ورئيس جهاز تنمية وأعمار سيناء وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وشيوخ وعواقل محافظة شمال سيناء.

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