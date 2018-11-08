بالفيديو.. طبيبة تشوه وجه فنانة شهيرة

متابعات- الدويني فولي
كشفت الفنانة السعودية وعد عن تشوه أصاب وجهها، بسبب خطأ طبي وقعت فيه الطبيبة التي كانت تعالجھا، والتي وصفتھا وعد بأنھا طبيبة نصابة.
ونشرت الفنانة السعودية مقطع فيديو استعرضت خلاله الجروح والكدمات بوجھھا، وذلك على حسابھا الخاص على موقع "تويتر"
وقالت وعد "تجربتي مع طبيبة نصابة بدبي وتعديل ما عملته مع أصدق وأفضل الدكاترة السعوديين في الرياض ھم مثال للمصداقية والأخلاق النزيهة"
تجربتي مع طبيبه نصابه بدبي وتعديل ماعملته مع اصدق وافضل الدكاتره السعودين بالرياض اخويا @DrAlmousa_Ahmad و #خالد_الزهراني الصديق الغالي احمد بعياده لي وخالد بمستشفي الصفوه هم مثال للمصداقيه والاخلاق النزيهه اتمني تدخلو سنابيwaedddddوتسمعو التفاصيل او انستقرامwaedhanan ad pic.twitter.com/3UGLwBwrKe— Waed وعد (@waedline) 29 أكتوبر 2018
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