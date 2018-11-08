  • الخميس 08 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:13 م
بحث متقدم
السبسي

السبسي يهدد بالاستقالة من منصبه

معدية

سقوط أهالي قرية من معدية في نهر النيل

القوات المسلحة

بالفيديو.. القوات المسلحة تنشئ تجمعاً حضارياً

أبو العلا ماضي

أبو العلا ماضي : " عند الله تجتمع الخصوم"

صلاح وراموس

أسطورة هولندي: غباء "صلاح" أصابه بتمزق بكتفه

كوهين يعظ :"أيظنون أن الله لن يجمع عظام خاشقجي"

كوهين يعظ: "أيظنون أن الله لن يجمع عظام خاشقجى"

الأهلي والترجي

تشكيل الأهلي أمام الترجي غدًا

ياسر يستغيث بوزير الإسكان مصطفى مدبولى

الجريدة الرسمية تنشر 12 قرارا لرئيس الحكومة

الاهلى والترجى

بالتردد.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والترجي

رئيس الأركان

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى " فجر -1"

الصحة: "عايزين شباب مرسوم زي ما قال الرئيس"

آخر الأخبار

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

تحليل فيروس "سي" لـ580 من المشاركين في منتدى الشباب

#

هذه رسائل الرئيس التحذيرية في منتدى الشباب

#

إعلامي: طريق الإصلاح يبدأ بإلغاء "خانة الديانة"

#

السيسي: لو عندنا يهود هنبنى لهم دور عبادة"

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن جلسة وضع التعليم وتطويره والتي أدارها وزيرا التعليم، والتعليم العالي كانت من أهم جلسات منتدى شباب العالم، معقبة: "اطمئنينا على مستقبل التعليم".

وأضافت  "زايد"، خلال لقاء خاص عبر قناة مصر الأولى،  أن الدولة بأجهزتها ستعمل خلال الفترة المقبلة على العمل على الشباب ومساعدتهم على التحسين، والتطوير من أنفسهم، مضيفة: "إحنا عايزين شباب مرسوم زي ما قال الريس".

و تابعت وزيرة الصحة أن الدولة المصرية تفتخر بشبابها في كل وضع، ولكن يهمها أن يكونوا أصحاء.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مَنْ يجرؤ على نقد التاريخ الإسلاميّ؟!

محمود سلطان

نهائي العملاقين

فراج إسماعيل

مصر والكويت تعاون وشراكة..

حسام فتحي

الرهان

عبد الرازق أحمد الشاعر

زيارتان مريبتان مشؤمتان..وذكريات (تان تان)

د. هشام الحمامي

الإلحاد ليس خيارًا عالميًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» المتسبب فى عقاب «الأهلي» قبل نهائى أفريقيا
» إخلاء مدرستين من الطلاب بالأقصر خوفًا من النيران
» طائرة ركاب تصطدم بعمود إنارة في إندونيسيا
» إطلاق نار داخل ملهى ليلى في كاليفورنيا الأمريكية
» تعرف على حكم لقاء الأهلي والترجي غدًا
» سامسونج تقدم هاتفًا ذكيًا بشاشة قابلة للطي
» "صبري": "لن أصافح عمرو دياب مجددًا"
» غدًا أول أيام شهر ربيع الأول لعام 1440 هجريًا
» خالد الجندي عن الزواج العرفى: "ده حرام وزنا"
» ضبط 5 كلاب مذبوحة داخل الثلاجات لبيعها
» ميدو يهاجم اتحاد الكرة لدعمه الأهلي ضد الترجي

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • مغرب

    05:06 م

  • فجر

    04:56

  • شروق

    06:21

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:06

  • عشاء

    18:36

من الى
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي
قمامة