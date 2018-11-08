الصحة: "عايزين شباب مرسوم زي ما قال الرئيس"

08 نوفمبر 2018 - 02:40 م

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن جلسة وضع التعليم وتطويره والتي أدارها وزيرا التعليم، والتعليم العالي كانت من أهم جلسات منتدى شباب العالم، معقبة: "اطمئنينا على مستقبل التعليم".

وأضافت "زايد"، خلال لقاء خاص عبر قناة مصر الأولى، أن الدولة بأجهزتها ستعمل خلال الفترة المقبلة على العمل على الشباب ومساعدتهم على التحسين، والتطوير من أنفسهم، مضيفة: "إحنا عايزين شباب مرسوم زي ما قال الريس".

و تابعت وزيرة الصحة أن الدولة المصرية تفتخر بشبابها في كل وضع، ولكن يهمها أن يكونوا أصحاء.