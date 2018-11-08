  • الخميس 08 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:33 م
بحث متقدم
المواجهات في غزة

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في غزة

فريق التفتيش التركي

تركيا توقف البحث عن جثة خاشقجي بعد التأكد من إذابتها

سد النهضة

مصر توافق على حلول مقترحة لأزمة "سد النهضة"

أرشيفية

بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

علاء مبارك

علاء مبارك مدافعًا عن ترامب: مراسل غير مهذب

ارشيفية

تطبيق يهدف لتخفيف «الكثافة المرورية» وتوفير «المحروقات»

السيدة المصرية المعتدي عليها بالكويت

أول تعليق لمصر على سحل سيدة مصرية بالكويت

نتنياهو

نتنياهو: دمعت عيناي عندما سمعت نشيدنا بأبوظبي

خبز

الحكومة توضح حقيقة رفع أسعار الخبز لـ55 قرشًا

داعش الصعيد

سجن 65 متهمًا في قضية "داعش الصعيد"

وكيل النواب يعلن ترشحه على منصب الهيئة العليا لـ«الوفد»

الحياة السياسية

سليمان وهدان
سليمان وهدان

حسن علام

أخبار متعلقة
#

سري الدين: لا حياة اقتصادية بدون حياة نيابية قوية

#

المسيرات مستمرة على حدود غزة بشكل سلمي

#

"بدراوي" يكشف حقيقة الأزمة حول انتخابات الوفد

#

رسميًا.. غلق باب الترشح على عضوية الهيئة العليا لحزب الوفد

النواب

الوفد

وهدان

أعلن سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، ترشحه على منصب الهيئة العليا لحزب الوفد، مؤكدًا أنه يسعى من خلال تكاتف جموع الوفدين، إلى مستقبل مُشرق لحزب عريق له شعبية ضخمة بين صفوف المصريين يفوق تاريخه المائة عام.

وقال وهدان في تصريحات صحفية له اليوم" إنه استمرارا لمسيرة الحريات والديمقراطية التي أطلق شعاعها مؤسسو حزب الوفد كسعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين، فعلى مر التاريخ منذ نشأة حزب الوفد على يد زعيم الأمة سعد زغلول اعتُبرت انتخابات الحزب الداخلية بمثابة انتخابات عامة في البلاد نظرا لما يمثله الحزب من ثقل سياسي وشعبي في الحياة السياسية والعامة في أرض الكنانة، فالوفد هو نبض وروح المجتمع المصري، وهو من  أرسخ قيم الديمقراطية والحرية.

وأكد "وكيل النواب" أن هدفه  من الترشح للهيئة العليا للحزب  هو إعلاء اسم الوفد ورايته عاليا كما كانت وستظل في تاريخ الحياة السياسية الذي كان الوفد أحد أهم أركانها وأعدكم أن أكون عند حسن ظنكم، وأن أسير على خطى الزعماء وأحافظ على ثوابت ومبادئ حزب الوفد لتتوارثها الأجيال القادمة من بعدنا، مؤكدًا  أن قرار ترشحه يأتي  في إطار إيمانه بقدرة حزب الوفد على قيادة العمل السياسي في مصر، وحرصي على المشاركة في مشروع استكمال بناء مؤسسات الحزب.

وأضاف "أن الفترة القادمة يجب أن تشمل تطوير رسالة وبرنامج الوفد في إطار الالتزام بالثوابت والقيم والمبادئ الوفدية الراسخة، وصياغة لائحة جديدة تكفل تحديث لآليات العمل بكافة مؤسسات الحزب، وفى القلب منها اللجان العامة بالمحافظات واللجان المركزية واللجان النوعية، ووضع حلول جذرية لتنمية الموارد المالية للحزب ، بما يلبى طموحات وأمال جموع الوفدين، استعدادا لاستحقاقات انتخابية هامة قادمة على الصعيد الوطني.

وتابع " سنعمل من خلال الهيئة العليا على مواجهة مختلف التحديات القائمة سعيا الي تجاوزها للعبور بالحزب إلى كيان نموذجي للحياة الديمقراطية السليمة، وسنعمل على تفعيل حقيقيا لمؤسسات الحزب وقدرته على التعاطي مع المجتمع ومشكلاته بما يحقق آماله في غد أفضل. فهذه المرحلة تفرض علينا ضرورة حشد أفضل العناصر والكوادر السياسية المتميزة للمساهمة في بعث الحياة السياسية الديمقراطية وممارسة دور كبير في الإصلاحات المنشودة.

وطالب بضرورة  تكاتف جموع الوفدين خلف قيادة الحزب، والحفاظ على وحدة الوفدين، مؤكدًا أن هناك ثقة  تامة في  الجمعية العمومية  وقدرتها على فرز هيئة عليا قادرة على مواجهة التحديات التي يواجها الحزب خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أن الهيئة العليا المقرر لها الفوز ستكون أول هيئة عليا في بداية المائة الثانية لحزب الوفد، ولديها مسئولية كاملة في  ترتيب البيت من الداخل لخوض انتخابات البرلمان والمحليات القادمين، وليكن شعارا جميعا  «انتخابات الهيئة العليا للوفد فرصة جادة لتبادل الأفكار والآراء، لا وسيلة للتناحر والصرعات».

وأختتم "وهدان" كلامه قائلا "في النهاية سيكون من غاية سروري أن أنال ثقتكم وتأييدكم، معلنا احترامي لجميع السادة المرشحين الذين أثق فيهم وفي قدراتهم على تمثيل الوفديين، وأتمنى أن أكون إضافة إليهم ولست منافسا لهم".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مَنْ يجرؤ على نقد التاريخ الإسلاميّ؟!

محمود سلطان

نهائي العملاقين

فراج إسماعيل

مصر والكويت تعاون وشراكة..

حسام فتحي

الرهان

عبد الرازق أحمد الشاعر

زيارتان مريبتان مشؤمتان..وذكريات (تان تان)

د. هشام الحمامي

الإلحاد ليس خيارًا عالميًا!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» داعية سلفي: الاحتفال بـ«مولد النبي» بدعة
» وفاة إمام "الأزهر" السابق
» سفير مصر بإسرائيل: مصر ملتزمة بتحقيق السلام الشامل والعادل
» النيابة تستأنف على إخلاء سبيل متظاهري التربية والتعليم
» المصري يعود للعب بالقاهرة أمام وادي دجلة بعد غياب منذ 2012
» 7 سنوات سجنًا لمجند هرّب متهمًا مقابل 50 ألف جنيه رشوة
» الأمن يغلق 10 مراكز دروس خصوصية
» فوضى في الاجتماع الخاص بمباراة الترجي والأهلي
» سجن 65 متهمًا في قضية "داعش الصعيد"
» البورصة تربح 3.5 مليار جنيه
» ثلاثي الأهلي يغادر القاهرة غدًا لدعم الفريق في تونس

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • عشاء

    06:36 م

  • فجر

    04:56

  • شروق

    06:21

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:06

  • عشاء

    18:36

من الى
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي
قمامة