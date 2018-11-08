» المصري يعود للعب بالقاهرة أمام وادي دجلة بعد غياب منذ 2012

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أخطر اتحاد الكرة نادي المصري بإقامة مباراة وادي دجلة والمصري على إستاد بتروسبورت في تمام الساعة السابعة والنصف مساء الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري.

وأخطر مسئولو الجبلاية النادي البورسعيدي بإقامة اللقاء دون جمهور من كلا الناديين.

يذكر أن المصري يواجه أزمة بإقامة لقاءاته بملعب ببورسعيد وبالملاعب الأخرى بسبب عدم موافقة الأمن قبل الموافقة أخيرا على عودته اللعب بالقاهرة، حيث لم يلعب المصري أي مباراة بالقاهرة منذ عام 2012 عقب مذبحة إستاد بورسعيد.


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