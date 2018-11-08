علاء مبارك مدافعًا عن ترامب: مراسل غير مهذب

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سي ان ان

علاء مبارك

دافع علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، عن موقف الرئيس دونالد ترامب مع مراسل شبكة "سي إن إن"، والذي دخل في مشادة مع الأخير، خلال أحد المؤتمرات الصحفية، واصفًا إياه والمؤسسة التابع لها بغير المهذبين.

ونشر ""علاء"، في تغريدة له على موقع "تويتر"، تفاصيل المشادة معلقًا: "ترامب لمراسل الـCNN عندما تنقل CNN أخبارًا غير صحيحة وCNN تفعل هذا كثيرًا تصبح عدوًا للناس، ووصفه ترامب بأنه غير مهذب".

ودخل نجل الرئيس الأسبق في سجال مع متابعيه على "تويتر" مصدقًا على وصف الرئيس الأمريكي للمراسل، حيث رد على سؤال أحد متابعيه "من منهما الغير مهذب بالفعل؟"، قائلًا: "الذي ينشر أخبار مزيفة".


فيما قال آخر: "ترامب عنده مشكلة مع cnn من أيام الحملة الانتخابية وعامل زي حكامنا العرب عنده مشكلة مع أي حد بينتقده"، إلا أن "علاء" رد: "فرق كبير حضرتك بين انك تنتقد بموضوعية وأنك تنشر وتفبرك أخبار، ومثال واضح رحمة الله عليه أهيكل لما قال إنه عنده مستندات وتقارير موثقة ولما تم استدعائه أنكر وتراجع وطلع إنه كلام كله كذب، فرق شاسع بين النقد وبين ممارسة البهتان".




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